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DOAS TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
12:23
DOAS TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer?
DOAS temettü ödemesiyle ilgili detaylar belli oldu. Doğuş Otomotiv, 2025 yılı temettü takvimini KAP üzerinden açıkladı. Şirket, hisse başına net 23,1818181 TL temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Toplamda 8,2 milyar TL kâr payı dağıtılacak. Yatırımcıların merak ettiği ödeme tarihi de netleşti. KAP bildirimine göre, "Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" belirlenmiş durumda. Peki, DOAS temettü ödemesi ne zaman hesaplara geçecek? İşte ödeme tarihi ve detaylar…