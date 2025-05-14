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Haberler Yaşam DOAS TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 12:23

DOAS TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer?

DOAS temettü ödemesiyle ilgili detaylar belli oldu. Doğuş Otomotiv, 2025 yılı temettü takvimini KAP üzerinden açıkladı. Şirket, hisse başına net 23,1818181 TL temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Toplamda 8,2 milyar TL kâr payı dağıtılacak. Yatırımcıların merak ettiği ödeme tarihi de netleşti. KAP bildirimine göre, "Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" belirlenmiş durumda. Peki, DOAS temettü ödemesi ne zaman hesaplara geçecek? İşte ödeme tarihi ve detaylar…

DOAS TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: Doğuş Otomotiv DOAS temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer?

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılına ait temettü ödeme takvimini duyurdu. KAP'a 4 Mart 2025'te yapılan açıklamada, hisse başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü teklifi genel kurula sunuldu ve 27 Mart 2025'te onaylandı. Yatırımcılar hisse başına yapılacak ödemeyi merakla bekliyor. İşte DOAS temettü ödeme tarihleri...

DOAS TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: Doğuş Otomotiv DOAS temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer?

DOAS TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2025
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2025 yılı temettü ödeme takvimini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Şirket 20 Mayıs günü ödemelerini gerçekleştirecek.

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DOAS TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: Doğuş Otomotiv DOAS temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer?

DOĞUŞ OTOMOTİV (DOAS) TEMETTÜ NE ZAMAN ÖDENECEK?

DOAS'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, "Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" 20 Mayıs 2025, "Kayıt Tarihi" 21 Mayıs 2025, "Ödeme Tarihi" ise 22 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Bu doğrultuda temettü ödemeleri 22 Mayıs Perşembe günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

DOAS TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: Doğuş Otomotiv DOAS temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer?

TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, bir şirketin net karından ödenen bir kâr payıdır. Şirketler genellikle yılda bir veya iki kez temettü öderler. Bu kâr payları, hissedarların yatırımlarından getiri elde etmelerine yardımcı olur

DOAS TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: Doğuş Otomotiv DOAS temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer?

ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.