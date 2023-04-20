Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? Karadeniz gazı sisteme veriliyor! Doğal gaza indirim var mı, ne kadar indirim olacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:50

DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? Karadeniz gazı sisteme veriliyor! Doğal gaza indirim var mı, ne kadar indirim olacak?

Karadeniz doğalgazı sisteme bağlanmasıyla birlikte vatandaşlara müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan, Türkiye'nin en büyük keşiflerinden biri olan Karadeniz doğal gazı, Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaşacak. Bu noktada vatandaşlar, doğal gaza indirim var mı, doğal gaz fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyordu. Gelen son haberler sonrasında "doğalgaz ücretsiz mi olacak?" araştırması gündemdeki yerini aldı.

DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? Karadeniz gazı sisteme veriliyor! Doğal gaza indirim var mı, ne kadar indirim olacak?

Doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturalara indirim mi var sorusu yanıt aramakta. Karadeniz gazı bugün Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak. Vatandaşlara müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Gazın sisteme girmesiyle birlikte "doğal gaza indirim olacak mı, var mı?" sorusu yöneltiliyor. İşte konu hakkında detaylar

DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? Karadeniz gazı sisteme veriliyor! Doğal gaza indirim var mı, ne kadar indirim olacak?

KARADENİZ GAZI SİSTEME VERİLECEK

Sabah.com.tr'den Zübeyde Yalçın'ın haberine göre dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe günü yani bugün Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? Karadeniz gazı sisteme veriliyor! Doğal gaza indirim var mı, ne kadar indirim olacak?

Denizin 2 bin 200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak.

DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? Karadeniz gazı sisteme veriliyor! Doğal gaza indirim var mı, ne kadar indirim olacak?

TPAO ve BOTAŞ boru hatları arasına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da (RMS) tamamlanırken, bu tesis doğal gaz işleme istasyonlarından veya depolama istasyonlarından orta basınçta gelen doğal gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak.

Ardından doğal gaz kontrollü bir şekilde dağıtılacak.

İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.

DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? Karadeniz gazı sisteme veriliyor! Doğal gaza indirim var mı, ne kadar indirim olacak?

DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde verecek. Konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğalgaz ücretsiz olacak. Bu da vatandaşın bütçesine 30,8 milyar liralık destek anlamına geliyor.

SON DAKİKA