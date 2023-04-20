Haberler Yaşam DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? Karadeniz gazı sisteme veriliyor! Doğal gaza indirim var mı, ne kadar indirim olacak?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:50

Karadeniz doğalgazı sisteme bağlanmasıyla birlikte vatandaşlara müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan, Türkiye'nin en büyük keşiflerinden biri olan Karadeniz doğal gazı, Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaşacak. Bu noktada vatandaşlar, doğal gaza indirim var mı, doğal gaz fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyordu. Gelen son haberler sonrasında "doğalgaz ücretsiz mi olacak?" araştırması gündemdeki yerini aldı.