Haberler Yaşam Doğal gaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak? Karadeniz gazıyla doğalgaz faturaları düşecek mi?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 14:25

Doğal gaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak? Karadeniz gazıyla doğalgaz faturaları düşecek mi?

Doğal gaz faturalarına indirim son dakika araştırmaları yer alıyor. Dünya gündeminde büyük yer alan ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı sisteme verilmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamalar sonrası vatandaşlar doğalgaz faturaları düşecek mi, doğal gaza indirim mi var, ne zaman gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, daha sonra BOTAŞ hattına aktarılacak. Peki, doğalgaza indirim var mı, olacak mı, ne zaman gelecek? İşte konu hakkında detaylar