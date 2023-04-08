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Haberler Yaşam Doğal gaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak? Karadeniz gazıyla doğalgaz faturaları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 14:25

Doğal gaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak? Karadeniz gazıyla doğalgaz faturaları düşecek mi?

Doğal gaz faturalarına indirim son dakika araştırmaları yer alıyor. Dünya gündeminde büyük yer alan ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı sisteme verilmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamalar sonrası vatandaşlar doğalgaz faturaları düşecek mi, doğal gaza indirim mi var, ne zaman gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, daha sonra BOTAŞ hattına aktarılacak. Peki, doğalgaza indirim var mı, olacak mı, ne zaman gelecek? İşte konu hakkında detaylar

Doğal gaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak? Karadeniz gazıyla doğalgaz faturaları düşecek mi?

Doğalgaz faturaları düşecek mi, doğal gaza indirim var mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmakta. Karadeniz gazının BOTAŞ yoluyla sisteme kazandırılmasından sonra doğal gaza indirim bekleniyor. Vatandaşlar da doğalgaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak ve ne zaman sorularını yöneltmekte. İşte detaylar

Doğal gaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak? Karadeniz gazıyla doğalgaz faturaları düşecek mi?

KARADENİZ GAZI SİSTEME VERİLECEK

Sabah.com.tr'den Betül Usta'nın haberine göre dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı.

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Doğal gaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak? Karadeniz gazıyla doğalgaz faturaları düşecek mi?

Denizin 2 bin 200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak.

Doğal gaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak? Karadeniz gazıyla doğalgaz faturaları düşecek mi?

TPAO ve BOTAŞ boru hatları arasına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da (RMS) tamamlanırken, bu tesis doğal gaz işleme istasyonlarından veya depolama istasyonlarından orta basınçta gelen doğal gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak.

Ardından doğal gaz kontrollü bir şekilde dağıtılacak.

İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.

Doğal gaza indirim mi geliyor, yüzde kaç indirim olacak? Karadeniz gazıyla doğalgaz faturaları düşecek mi?

DOĞALGAZ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Yerli doğalgazın şebekeye verilmesi ile birlikte nihayet Türkiye kendi doğalgaz kaynağına sahip olacağı gibi 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşa yeni müjdeleri duyuracak.

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