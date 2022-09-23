Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor! e-DEVLET 450-1150 TL Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere veriliyor? İşte şartları!

Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu için e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı. Kış aylarında artan faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar devlet tarafından verilen bu tüketim desteğinden faydalanabiliyor. Bu noktada ise "Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili birkaç hafta önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan açıklama gelmişti. Peki, 450-1150 TL Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatıyor? İşte detaylar...