Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek ve ne kadar? E devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Bakan Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.