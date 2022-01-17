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Giriş Tarihi: 17.01.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 08:25

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek ve ne kadar? E devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı

Isınma yardımı olan doğalgaz desteği başvuruları ile ilgili son detaylar merak ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak olan doğalgaz fatura yardımı için başvuruda bulunmak isteyenler e devlet ekranına giriş yapıyor. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek. Konuyla ilgili Bakan Yanık detayları paylaşmış ve 4 milyon haneye sağlanacak yardımla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek ve ne kadar? E devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve tüm bilgiler…

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek ve ne kadar? E devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı

Doğalgaz fatura yardımı başvuru şartları, tarihi, fiyatı gibi bilgiler son günlerde ihtiyaç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Kış mevsimiyle birlikte gelen müjdeli haberde ihtiyaç sahiplerinin kömür yardımı yerine doğalgaz fatura desteği alabileceği bildirildi. Bu müjdenin ardından doğalgaz desteği nasıl alınır, doğalgaz yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Peki Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek ve ne kadar? E devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek ve ne kadar? E devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Bakan Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

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Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek ve ne kadar? E devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

HİJYENİK ÜRÜNLERE DE DESTEK GÜNDEME GELEBİLİR!

Öte yandan Bakan Yanık, hijyenik ürünlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek ve ne kadar? E devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı

DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz yardımı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum'' demişti.

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek ve ne kadar? E devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı
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