Isınma yardımı olan doğalgaz desteği başvuruları ile ilgili son detaylar merak ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak olan doğalgaz fatura yardımı için başvuruda bulunmak isteyenler e devlet ekranına giriş yapıyor. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek. Konuyla ilgili Bakan Yanık detayları paylaşmış ve 4 milyon haneye sağlanacak yardımla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek ve ne kadar? E devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve tüm bilgiler…