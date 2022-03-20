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Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum nedir, fatura desteği yattı mı?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 16:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
16:05
2022 yılının başında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdelenen doğalgaz yardımı başvurularına yoğun bir ilgi oluştu. Bakanlık tarafından 450-1150 TL aralığında ödenecek olan fatura yardımıyla birlikte "doğalgaz desteği ne zaman yatacak?" sorusu yanıt arıyor. İhtiyaç sahiplerinin başvuruları sonuncunda ödenecek yardım, PTT işbirliği ile faturaların ibraz edilmesi sonucunda verilecek. İhtiyaç sahipleri başvurularını sürdürüyor. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, son durum ne? İşte cevaplar...