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Haberler Yaşam Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum nedir, fatura desteği yattı mı?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 16:05

Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum nedir, fatura desteği yattı mı?

2022 yılının başında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdelenen doğalgaz yardımı başvurularına yoğun bir ilgi oluştu. Bakanlık tarafından 450-1150 TL aralığında ödenecek olan fatura yardımıyla birlikte "doğalgaz desteği ne zaman yatacak?" sorusu yanıt arıyor. İhtiyaç sahiplerinin başvuruları sonuncunda ödenecek yardım, PTT işbirliği ile faturaların ibraz edilmesi sonucunda verilecek. İhtiyaç sahipleri başvurularını sürdürüyor. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, son durum ne? İşte cevaplar...

Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum nedir, fatura desteği yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği ödemelerinin mart ayı içerisinde gerçekleşeceğini duyurmuştu. Doğalgaz fatura yardımında son durum ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. E-Devlet üzerinden yaptığı başvurusu kabul olanlar, gelen faturayı ibraz etmeleri durumunda fatura desteği alabilecek. Peki, doğalgaz yardımı yattı mı, başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...

Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum nedir, fatura desteği yattı mı?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yani yılda iki kez; mart ve ekim aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Başvurusu devam eden enerji fatura yardımında başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödemelerini alabiliyor.

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Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum nedir, fatura desteği yattı mı?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

'Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum nedir, fatura desteği yattı mı?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum nedir, fatura desteği yattı mı?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

Ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapılacak.

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