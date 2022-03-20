DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yani yılda iki kez; mart ve ekim aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başvurusu devam eden enerji fatura yardımında başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödemelerini alabiliyor.