Haberler Yaşam Doğalgaz desteği ödemeleri son durum: Doğalgaz yardımı yattı mı, enerji fatura yardımı başvuruları devam ediyor mu?

Giriş Tarihi: 18.03.2022 17:54 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 17:55

Doğalgaz desteği ödemeleri son durum: Doğalgaz yardımı yattı mı, enerji fatura yardımı başvuruları devam ediyor mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere 450-1150 TL verilecek olan doğalgaz desteği ödemelerinde son durum merak ediliyor. Henüz başvurularını tamamlamayan vatandaşlar doğalgaz yardımı başvurusunu e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar ise doğalgaz desteği ödemelerini PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek alabilecekler. İlk olarak 18 Şubat Cuma günü alınmaya başlanan doğalgaz yardımı başvuruları son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.