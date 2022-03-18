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Haberler Yaşam Doğalgaz desteği ödemeleri son durum: Doğalgaz yardımı yattı mı, enerji fatura yardımı başvuruları devam ediyor mu?
Giriş Tarihi: 18.03.2022 17:54 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 17:55

Doğalgaz desteği ödemeleri son durum: Doğalgaz yardımı yattı mı, enerji fatura yardımı başvuruları devam ediyor mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere 450-1150 TL verilecek olan doğalgaz desteği ödemelerinde son durum merak ediliyor. Henüz başvurularını tamamlamayan vatandaşlar doğalgaz yardımı başvurusunu e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar ise doğalgaz desteği ödemelerini PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek alabilecekler. İlk olarak 18 Şubat Cuma günü alınmaya başlanan doğalgaz yardımı başvuruları son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Doğalgaz desteği ödemeleri son durum: Doğalgaz yardımı yattı mı, enerji fatura yardımı başvuruları devam ediyor mu?

Doğalgaz desteği ödemeleri son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en son yaptığı açıklamada doğalgaz yardımı ödemelerinin Mart ayı içerisinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Hal böyle olunca; "Doğalgaz yardımı yattı mı, başvurular devam ediyor mu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte doğalgaz desteği ödemelerinde son durum.

Doğalgaz desteği ödemeleri son durum: Doğalgaz yardımı yattı mı, enerji fatura yardımı başvuruları devam ediyor mu?

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

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Doğalgaz desteği ödemeleri son durum: Doğalgaz yardımı yattı mı, enerji fatura yardımı başvuruları devam ediyor mu?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

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Doğalgaz desteği ödemeleri son durum: Doğalgaz yardımı yattı mı, enerji fatura yardımı başvuruları devam ediyor mu?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

Doğalgaz desteği ödemeleri son durum: Doğalgaz yardımı yattı mı, enerji fatura yardımı başvuruları devam ediyor mu?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" dedi.

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