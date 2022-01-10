Doğalgaz desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu! 2022 Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz yardımı ile ilgili müjdeyi vermişti. Açıklama sonrası binlerce kişi konuyla ilgili olarak "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar...