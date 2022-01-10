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Haberler Yaşam Doğalgaz desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu! 2022 Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:45

Doğalgaz desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu! 2022 Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz yardımı ile ilgili müjdeyi vermişti. Açıklama sonrası binlerce kişi konuyla ilgili olarak "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar...

Doğalgaz fatura desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu! 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Doğalgaz yardımı başvuruları son dönemde gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı destek ödemelerine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları bu noktada yanıt arıyor. Bakan Yanık ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Mart ayını işaret etmişti. Peki, Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar...

Doğalgaz fatura desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu! 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen "doğalgaz faturası desteği" için hazırlıklara başlandığını bildirdi. "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek." şeklinde açıklama yaptı. Başkan Erdoğan,

"Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğalgaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik.

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Doğalgaz fatura desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu! 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık. Doğalgazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin %13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz faturası desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirmişti.

Doğalgaz fatura desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu! 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

''Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz."

Doğalgaz fatura desteği yardımı ödeme tarihleri belli oldu! 2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

BAKAN YANIK TARİH VERDİ! DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca vatandaşın heyecanla takip ettiği doğalgaz desteği ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan tarih geldi. Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma töreninde konuşan Bakan Yanık,

"Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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