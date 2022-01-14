Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Doğalgaz fatura yardımı başvuru detayları son dönemde binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıkladığı destek ödemelerine ilişkin araştırmalar bu noktada hız kazandı. "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları yanıt ararken Bakan Yanık ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Mart ayını işaret etmişti. Peki, 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar...