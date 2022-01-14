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Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 11:54

Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Doğalgaz fatura yardımı başvuru detayları son dönemde binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıkladığı destek ödemelerine ilişkin araştırmalar bu noktada hız kazandı. "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları yanıt ararken Bakan Yanık ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Mart ayını işaret etmişti. Peki, 2022 Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar...

Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı geçtiğimiz kabine sonrasında doğalgaz yardımı ile ilgili müjdeyi duyurmuştu. Açıklamayla beraber bu destekten faydalanmak isteyen binlerce kişi "2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve kimlere verilecek?" sorularını gündeme taşıdı. Bakan Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmış ve detayları duyurmuştu. Peki, 2022 Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar...

Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Bakan Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu.

DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz yardımı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum'' demişti.

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Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

HİJYENİK ÜRÜNLERE DE DESTEK GÜNDEME GELEBİLİR!

Öte yandan Bakan Yanık, hijyenik ürünlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

Doğalgaz fatura yardımı desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?
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