Doğalgaz fatura yardımı desteği detayları belli oldu! 2022 2022 Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

HİJYENİK ÜRÜNLERE DE DESTEK GÜNDEME GELEBİLİR!

Öte yandan Bakan Yanık, hijyenik ürünlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.