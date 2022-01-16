Doğalgaz fatura yardımı desteği detayları belli oldu! 2022 2022 Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Başkan Erdoğan'ın müjdelediği doğalgaz fatura yardımı desteği başvuru detayları ile merak konusu haline gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili yaptığı son açıklamada desteğin 450-1150 lira arasında olacağını ve 3 milyar lirayı bulacağını ifade etmişti. Bu noktada ise "2022 Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Fatura yardımı sayesinde zorlu kış aylarında binlerce vatandaş evlerini gönül rahatlığı ile ısıtabilecek. Peki, 2022 Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte detaylar…