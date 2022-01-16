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Haberler Yaşam Doğalgaz fatura yardımı desteği detayları belli oldu! 2022 2022 Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 16.01.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 09:52

Doğalgaz fatura yardımı desteği detayları belli oldu! 2022 2022 Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Başkan Erdoğan'ın müjdelediği doğalgaz fatura yardımı desteği başvuru detayları ile merak konusu haline gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili yaptığı son açıklamada desteğin 450-1150 lira arasında olacağını ve 3 milyar lirayı bulacağını ifade etmişti. Bu noktada ise "2022 Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Fatura yardımı sayesinde zorlu kış aylarında binlerce vatandaş evlerini gönül rahatlığı ile ısıtabilecek. Peki, 2022 Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz fatura yardımı desteği detayları belli oldu! 2022 2022 Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Doğalgaz fatura yardımı desteği başvuru tarihleri, şartları gibi birçok konu son dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yerini alıyor. "2022 Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları bugün de yanıt aramaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bilindiği üzere Bakan Yanık da detayları paylaşmış ve 4 milyon haneye sağlanacak yardımla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Doğalgaz fatura yardımı başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İşte detaylar…

Doğalgaz fatura yardımı desteği detayları belli oldu! 2022 2022 Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!
Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Bakan Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu.
DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz yardımı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum'' demişti.

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Doğalgaz fatura yardımı desteği detayları belli oldu! 2022 2022 Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

Doğalgaz fatura yardımı desteği detayları belli oldu! 2022 2022 Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.
Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Doğalgaz fatura yardımı desteği detayları belli oldu! 2022 2022 Doğalgaz fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?

HİJYENİK ÜRÜNLERE DE DESTEK GÜNDEME GELEBİLİR!
Öte yandan Bakan Yanık, hijyenik ürünlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

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