Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Bu ay doğalgaz bedava mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ücretsiz doğalgaz müjdesi geçtiğimiz günlerde gelmişti. Konutlardaki doğalgazın tam tamına 1 ay boyunca vatandaşlara ücretsiz yani bedava sağlanacağı ifade edilirken bu açıklamanın ardından vatandaşlar bu uygulamanın hangi ayı kapsayacağını merak ediyor. Hal böyleyken ise "Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğalgaz ne zaman verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazdan da ücret alınmayacağını vurguladı. Peki, Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğalgaz ne zaman verilecek? İşte merak edilen o detaylar.