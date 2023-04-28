Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Bu ay doğalgaz bedava mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:46

Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Bu ay doğalgaz bedava mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ücretsiz doğalgaz müjdesi geçtiğimiz günlerde gelmişti. Konutlardaki doğalgazın tam tamına 1 ay boyunca vatandaşlara ücretsiz yani bedava sağlanacağı ifade edilirken bu açıklamanın ardından vatandaşlar bu uygulamanın hangi ayı kapsayacağını merak ediyor. Hal böyleyken ise "Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğalgaz ne zaman verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazdan da ücret alınmayacağını vurguladı. Peki, Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğalgaz ne zaman verilecek? İşte merak edilen o detaylar.

Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Bu ay doğalgaz bedava mı?

Ücretsiz doğalgaz uygulamasının ne zaman olacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Karadeniz doğal gazının işleme alınması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde müjdeleri peş peşe açıklamıştı. Hal böyleyken ise "Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğalgaz ne zaman verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. 20 milyona yakın doğal gaz abonesini yakından ilgilendiren gelişmenin detayları netleşti. İşte ücretsiz doğalgaz uygulamasının kapsayan o tarihler ve detaylar.

Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Bu ay doğalgaz bedava mı?

DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA, BU AY MI?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Bu ay doğalgaz bedava mı?

BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Bu ay doğalgaz bedava mı?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.

Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek? Bu ay doğalgaz bedava mı?

30 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğalgaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi.

1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.

SON DAKİKA