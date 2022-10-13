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Haberler Yaşam Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?
Giriş Tarihi: 13.10.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 11:12

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

Doğalgaz yardımı ödemeleri, havaların soğumasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen doğalgaz tüketim desteği, bu yıl da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda hane başına 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde ödenecek. Kara kış kapıdayken başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Doğalgaz yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler yararlanabilir? İşte, Doğalgaz yardımı e devlet başvuru sayfası ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler…

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

Doğalgaz yardımı ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen doğalgaz tüketim desteği, geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanmıştı. Doğalgaz yardımı ödemeleri, bu yıl hane başına 900-2500 TL olarak artırıldı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte söz konusu yardımdan yararlanmak vatandaşlar, ''Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, e devlet ile Doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve şartları…

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğalgaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

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Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2022: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.

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