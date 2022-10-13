Doğalgaz yardımı ödemeleri, havaların soğumasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen doğalgaz tüketim desteği, bu yıl da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda hane başına 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde ödenecek. Kara kış kapıdayken başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Doğalgaz yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler yararlanabilir? İşte, Doğalgaz yardımı e devlet başvuru sayfası ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler…