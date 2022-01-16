İhtiyaç sahipleri tarafından yakından takip edilen Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 4 milyona yakın hanenin yararlanacağı duyurulan doğalgaz yardımı ile ilgili detaylar başvuru yapmak isteyenler tarafından merak edilerek "doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl, nereden yapılır?" soruları üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl, nereden yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.