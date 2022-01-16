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Haberler Yaşam Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 16.01.2022 21:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 21:44

Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır?

İhtiyaç sahipleri tarafından yakından takip edilen Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 4 milyona yakın hanenin yararlanacağı duyurulan doğalgaz yardımı ile ilgili detaylar başvuru yapmak isteyenler tarafından merak edilerek "doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl, nereden yapılır?" soruları üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl, nereden yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Doğalgaz desteği ile ilgili detaylar Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından son dakika olarak açıklanmıştı. Bu son dakika gelişmesinin ardından 4 milyon hanenin faydalanacağı yılda 2 taksit halinde 450 - bin 150 Türk Lirası arasında yapılması beklenen yardıma başvuruda bulunacak olanlar detayları öğrenmek isteyerek "doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl, nereden yapılır?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

2022 doğalgaz desteği başvurusu ve diğer tüm detaylar şöyle;

Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Hükümetin insan odaklı bakışla şekillendirdiği 2023 hedefleri kapsamında sosyal yardım programları aksamadan sürdürüyor. Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik faturasından kömür yardımına, engelli maaşından yaşlılık aylığına kadar 40'ın üzerinde sosyal yardım programı uygulanıyor.

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Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Devlet, ihtiyaç sahiplerine ısınma desteği olarak kömür yardımı yapıyordu. İhtiyaç sahiplerinin talepleri göz önüne alınarak, hem de çevreye katkısı düşünülerek ısınma desteği olarak doğalgazın da verilmesi kararlaştırıldı. Doğalgaz desteği için Enerji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan çalışmalar neticelendirildi. 81 ilde ihtiyaç sahibi ailelerin ısıl haritası çıkarıldı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğinin detaylarını anlattı:

Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Doğalgaz desteği için Şubat ayının ikinci yarısında başvuruları alınacak. Mart ayının ikinci yarısında da destek ödemelerimizi yapılacak. Sosyal yardım başvurularının tamamını e devlet üzerinden yapmak mümkün. Doğalgaz desteği için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat ettiklerinde kendilerine gerekli yönlendirmeler yapılacak. Doğalgaz ödemeleri hak sahipliği alan kişinin PTT kartına destek ödemesini olarak yatırılacak. Kişi faturasını götürerek PTT deki hakkıyla ödemesini yapmış olacak.

Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? 2022 doğalgaz desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır?

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

81 ilde ihtiyaç sahiplerinin ısıl haritası çıkarıldı. Doğalgaz desteğini ısıl haritaya göre hane başına ödenecek. Erzurum'daki bir ısınma ihtiyacıyla Ege'deki bir ısınma ihtiyacı aynı değil. Bakanlık çalışanları bu yüzden ısıl harita çalıştılar tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma yaptılar. Bu kapsamda hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası bir destek sağlanacak. Bu ödemeler iki eşit taksitte yapılacak. Ödemeler Mart ve Ekim aylarında yatırılacak. Yılın kış dönemine denk gelen 6 ayını ikiye bölerek üçer aylık dönemlerde yılda iki kez desteklemiş olacak. Yılın 6 ayına dönük bir haritalama yapıldı. Geriye dönük ödeme olmayacak. Hükümetin kömür desteği de buna benzerdi.

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