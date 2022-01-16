Doğalgaz desteği ile ilgili detaylar Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından son dakika olarak açıklanmıştı. Bu son dakika gelişmesinin ardından 4 milyon hanenin faydalanacağı yılda 2 taksit halinde 450 - bin 150 Türk Lirası arasında yapılması beklenen yardıma başvuruda bulunacak olanlar detayları öğrenmek isteyerek "doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl, nereden yapılır?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

2022 doğalgaz desteği başvurusu ve diğer tüm detaylar şöyle;