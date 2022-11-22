Doğalgaz yardımı desteği ödeme sorgulama ve başvuru ekranı: Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada doğalgaz desteği yardımı adı altında sosyal yardım ödemelerin başladığı bildirilirken öte yandan bu ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar "Doğalgaz yardımı desteği ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakanlık bu kapsamda 336 bin haneye toplamda 271,7 milyon TL'lik ödeme yaptıklarını ifade etti. Peki, 2022 Doğalgaz yardımı desteği ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm bu detaylar.