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Giriş Tarihi: 22.11.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 15:48

Doğalgaz yardımı desteği ödeme sorgulama ve başvuru ekranı: Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Doğalgaz yardımı destek ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelerin başladığını duyururken konuya ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere kış aylarında artan fatura değerlerini ödemekte zorlanan maddi gücü yetersiz vatandaşların başvuruları Eylül ayından bu yana e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, Doğalgaz yardımı desteği ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte doğalgaz yardımı desteği ödeme sorgulama ve başvuru ekranı.

Doğalgaz yardımı desteği ödeme sorgulama ve başvuru ekranı: Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada doğalgaz desteği yardımı adı altında sosyal yardım ödemelerin başladığı bildirilirken öte yandan bu ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar "Doğalgaz yardımı desteği ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakanlık bu kapsamda 336 bin haneye toplamda 271,7 milyon TL'lik ödeme yaptıklarını ifade etti. Peki, 2022 Doğalgaz yardımı desteği ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm bu detaylar.

Doğalgaz yardımı desteği ödeme sorgulama ve başvuru ekranı: Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

ÖDEMELER BAŞLADI!

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerimiz başladı.

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Doğalgaz yardımı desteği ödeme sorgulama ve başvuru ekranı: Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Derya Yanık, Doğalgaz yardımı başvurularının 5 Eylül tarihi itibariyle başladığını duyurdu.

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

Doğalgaz yardımı desteği ödeme sorgulama ve başvuru ekranı: Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğalgaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yardımı desteği ödeme sorgulama ve başvuru ekranı: Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

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