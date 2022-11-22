Doğalgaz yardımı desteği ödeme sorgulama ve başvuru ekranı: Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Doğalgaz yardımı destek ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelerin başladığını duyururken konuya ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere kış aylarında artan fatura değerlerini ödemekte zorlanan maddi gücü yetersiz vatandaşların başvuruları Eylül ayından bu yana e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, Doğalgaz yardımı desteği ödemeleri yattı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte doğalgaz yardımı desteği ödeme sorgulama ve başvuru ekranı.