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Haberler Yaşam Doğalgaz yardımı fatura desteği ödemeleri başlıyor! 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 10:06

Doğalgaz yardımı fatura desteği ödemeleri başlıyor! 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?

Doğalgaz yardımı fatura desteği başvuru şartları ve detaylarıyla beraber ödeme tarihleri de vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Kış aylarının gelmesiyle beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlar Eylül ayında e-Devlet aracılığı ile başvurularını gerçekleştirdi. Bu kapsamda "Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İlk kez geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren bu sosyal yardım için hesaplara 1000 TL'lik ödeme gerçekleştiriliyor. Peki, 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.

Doğalgaz yardımı fatura desteği ödemeleri başlıyor! 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?

Doğalgaz yardımı fatura desteği başvuruları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kış aylarında artan faturalara karşı devletin sağladığı bu maddi destek, birçok vatandaşa adeta ilaç gibi geliyor. Bu kapsamda ise "Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ise başvuruda bulunmak isteyenlerin Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından bilgileri doldurarak başvurularını yapabileceklerinin altını çizdi. İşte Doğalgaz yardımı fatura desteği başvurularına dair merak edilen detaylar.

Doğalgaz yardımı fatura desteği ödemeleri başlıyor! 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Derya Yanık, Doğalgaz yardımı başvurularının 5 Eylül tarihi itibariyle başladığını duyurdu.

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

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Doğalgaz yardımı fatura desteği ödemeleri başlıyor! 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğalgaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yardımı fatura desteği ödemeleri başlıyor! 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?

KİRACILAR DA DESTEKTEN FAYDALANABİLİYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Doğalgaz yardımı fatura desteği ödemeleri başlıyor! 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.

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