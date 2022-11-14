Haberler Yaşam Doğalgaz yardımı fatura desteği ödemeleri başlıyor! 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 14.11.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 10:06

Doğalgaz yardımı fatura desteği ödemeleri başlıyor! 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?

Doğalgaz yardımı fatura desteği başvuru şartları ve detaylarıyla beraber ödeme tarihleri de vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Kış aylarının gelmesiyle beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlar Eylül ayında e-Devlet aracılığı ile başvurularını gerçekleştirdi. Bu kapsamda "Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İlk kez geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren bu sosyal yardım için hesaplara 1000 TL'lik ödeme gerçekleştiriliyor. Peki, 2022 Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir, kaç defa veriliyor, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.