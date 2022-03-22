DOĞALGAZ DESTEĞİ ne zaman verilecek, ödemeler yattı mı? 2022 Mart ayı doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? Fatura yardımı başvuru ekranı

Yılbaşında başlayan doğalgaz desteği başvurularının ne zaman sonuçlanacağı konusunda sorgulamalar devam ediyor. Mart ayı sonuna yaklaşırken "Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi? Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu?" soruları yanıt arıyor. Bakan Yanık, doğalgaz yardımı ödemelerinin mart ayında gerçekleşeceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların onaylanması durumunda fatura ibrazı ile fatura enerji desteği alınabilecek. Peki, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? İşte doğalgaz desteği başvuru ekranı…