Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DOĞALGAZ DESTEĞİ ne zaman verilecek, ödemeler yattı mı? 2022 Mart ayı doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? Fatura yardımı başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 22.03.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 16:29

DOĞALGAZ DESTEĞİ ne zaman verilecek, ödemeler yattı mı? 2022 Mart ayı doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? Fatura yardımı başvuru ekranı

Yılbaşında başlayan doğalgaz desteği başvurularının ne zaman sonuçlanacağı konusunda sorgulamalar devam ediyor. Mart ayı sonuna yaklaşırken "Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi? Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu?" soruları yanıt arıyor. Bakan Yanık, doğalgaz yardımı ödemelerinin mart ayında gerçekleşeceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların onaylanması durumunda fatura ibrazı ile fatura enerji desteği alınabilecek. Peki, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? İşte doğalgaz desteği başvuru ekranı…

DOĞALGAZ DESTEĞİ ne zaman verilecek, ödemeler yattı mı? 2022 Mart ayı doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? Fatura yardımı başvuru ekranı

Yılda iki kez; üçer aylık dönemler halinde ödeme planı çıkarılan doğalgaz yardımı gündemde. İhtiyaç sahibi vatandaşların başvurabileceği bu fatura desteği, şubat ayında başladı. E-Devlet üzerinden alınan başvurular onaylandığı takdirde faturaların PTT'ye ibraz edilmesi şartıyla destek alınabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları desteğinde değerlendirilen başvurular, 4 milyon hane için sağlanacak. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, yattı mı, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? İşte detaylar…

DOĞALGAZ DESTEĞİ ne zaman verilecek, ödemeler yattı mı? 2022 Mart ayı doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? Fatura yardımı başvuru ekranı

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yani yılda iki kez; mart ve ekim aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başvurusu devam eden enerji fatura yardımında başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödemelerini alabiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DOĞALGAZ DESTEĞİ ne zaman verilecek, ödemeler yattı mı? 2022 Mart ayı doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? Fatura yardımı başvuru ekranı

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ne zaman verilecek, ödemeler yattı mı? 2022 Mart ayı doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? Fatura yardımı başvuru ekranı

'Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞALGAZ DESTEĞİ ne zaman verilecek, ödemeler yattı mı? 2022 Mart ayı doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? Fatura yardımı başvuru ekranı

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ NE KADAR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

SON DAKİKA