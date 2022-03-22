DOĞALGAZ DESTEĞİ ne zaman verilecek, ödemeler yattı mı? 2022 Mart ayı doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? Fatura yardımı başvuru ekranı

Yılda iki kez; üçer aylık dönemler halinde ödeme planı çıkarılan doğalgaz yardımı gündemde. İhtiyaç sahibi vatandaşların başvurabileceği bu fatura desteği, şubat ayında başladı. E-Devlet üzerinden alınan başvurular onaylandığı takdirde faturaların PTT'ye ibraz edilmesi şartıyla destek alınabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları desteğinde değerlendirilen başvurular, 4 milyon hane için sağlanacak. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, yattı mı, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, bitti mi? İşte detaylar…