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Haberler Yaşam Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi, başvuruları devam ediyor mu? 2022 Mart ayı Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve ödeme bilgileri
Giriş Tarihi: 21.03.2022 23:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 23:36

Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi, başvuruları devam ediyor mu? 2022 Mart ayı Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve ödeme bilgileri

Şubat ayında başlayan doğalgaz yardımı başvuruları için sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Mart ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte pek çok kişi "Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi? Doğalgaz desteği başvuruları son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Bakan Derya Yanık, doğalgaz desteği ödemeleri için Mart ayını işaret etmişti. Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor ve yılda iki kez üçer aylık dönemler halinde ödemelerin planlanıldığı açıklanmıştı.

Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi, başvuruları devam ediyor mu? 2022 Mart ayı Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve ödeme bilgileri

Doğalgaz yardımı ödemelerinde son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şubat ayında başlayan doğalgaz desteği başvurularının devam edip etmediğini öğrenmek isteyenler bu noktada, "Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi, son durum nedir? 2022 Mart ayı Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Doğalgaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. İşte doğalgaz desteği ödemeleri ve başvuru detayları!

Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi, başvuruları devam ediyor mu? 2022 Mart ayı Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve ödeme bilgileri

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi, başvuruları devam ediyor mu? 2022 Mart ayı Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve ödeme bilgileri

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi, başvuruları devam ediyor mu? 2022 Mart ayı Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve ödeme bilgileri

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi, başvuruları devam ediyor mu? 2022 Mart ayı Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve ödeme bilgileri

Bakan Yanık desteğin kimlere, ne şekilde yapılacağını şu sözlerle dile getirmişti:

"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

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