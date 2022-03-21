Haberler Yaşam Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi, başvuruları devam ediyor mu? 2022 Mart ayı Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve ödeme bilgileri

Giriş Tarihi: 21.03.2022 23:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 23:36

Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi, başvuruları devam ediyor mu? 2022 Mart ayı Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve ödeme bilgileri

Şubat ayında başlayan doğalgaz yardımı başvuruları için sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Mart ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte pek çok kişi "Doğalgaz yardımı ödemeleri bitti mi? Doğalgaz desteği başvuruları son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Bakan Derya Yanık, doğalgaz desteği ödemeleri için Mart ayını işaret etmişti. Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor ve yılda iki kez üçer aylık dönemler halinde ödemelerin planlanıldığı açıklanmıştı.