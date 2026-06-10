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Doğanın Kanunu dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? İşte yeni dizinin çekim yerleri
Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:38
Doğanın Kanunu dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? İşte yeni dizinin çekim yerleri
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Doğanın Kanunu dizisi, hikayesini tamamlayan, yazı andıran, büyüleyici mekanlarıyla da adından söz ettiriyor. İzleyiciler, başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı bu iddialı yapımın hangi şehirde, hangi köy ve kasabalarda çekildiğini yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki, Doğanın Kanunu nerede çekiliyor?