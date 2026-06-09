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Doğanın Kanunu dizisi yayın tarihi belli oldu! Star TV'nin yeni yapımı Doğanın Kanunu konusu nedir?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 18:14
Doğanın Kanunu dizisi yayın tarihi belli oldu! Star TV'nin yeni yapımı Doğanın Kanunu konusu nedir?
Star TV'nin bu yaz sezonu yayımlanması beklenen yeni dizisi Doğanın Kanunu için geri sayım başladı. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı bir araya getiren yapımın yayın tarihi ve yayın günü resmi olarak duyuruldu. İstanbul ve Urla hattında geçen hikayesiyle dikkat çeken Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu hakkında merak edilen tüm detaylar netleşti.