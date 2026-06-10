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Doğanın Kanunu konusu ve oyuncu kadrosu: Bu akşam Star TV'de! Doğanın Kanunu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 18:41
Doğanın Kanunu konusu ve oyuncu kadrosu: Bu akşam Star TV'de! Doğanın Kanunu kadrosunda kimler var?
Star TV ekranlarında yaz kuşağında ekranlara gelecek Doğanın Kanunu dizisi, 10 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İki şehir arasındaki hikaye oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla sosyal medyada konuşulmaya başladı. Peki, Doğanın Kanunu oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, beklenen hikaye...