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Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi il ve ilçede? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim yeri!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 21:47
Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi il ve ilçede? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim yeri!
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Doğanın Kanunu dizisi, hikayesini tamamlayan, yazı andıran, büyüleyici mekanlarıyla da adından söz ettiriyor. İzleyiciler, başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı bu iddialı yapımın hangi şehirde, hangi köy ve kasabalarda çekildiğini yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki, Doğanın Kanunu nerede çekiliyor?