Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, hangi şehirde? İşte yeni dizi Doğanın Kanunu çekim yerleri

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğanın Kanunu dizisinin çekimleri Türkiye'nin iki büyük metropolü ve turizm merkezini bir araya getiriyor. Hikaye ilk olarak İstanbul'un hareketli ve dinamik sokaklarında start aldı.