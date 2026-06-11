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Haberler Yaşam Doğanın Kanunu nerede çekiliyor? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim şehri
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:27 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 06:28

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim şehri

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Doğanın Kanunu dizisi, hikayesini tamamlayan, yazı andıran, büyüleyici mekanlarıyla da adından söz ettiriyor. İzleyiciler, başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı bu iddialı yapımın hangi şehirde, hangi köy ve kasabalarda çekildiğini yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki, Doğanın Kanunu nerede çekiliyor?

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Doğanın Kanunu nerede çekiliyor? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim şehri

Doğanın Kanunu dizisi, çekim yerleri ilk bölümle birlikte arama motorlarında yerini aldı. Dizinin takipçileri ekran başında yaz manzaralarına şahit oldukça araştırmalarını sürdürüyor.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim şehri

DOĞANIN KANUNU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğanın Kanunu dizisinin çekimleri Türkiye'nin iki büyük metropolü ve turizm merkezini bir araya getiriyor. Hikaye ilk olarak İstanbul'un hareketli ve dinamik sokaklarında start aldı.

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Doğanın Kanunu nerede çekiliyor? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim şehri

Olayların gelişmesiyle birlikte set ekibi ana hikayenin merkezi olan Ege'nin incisi İzmir'e taşındı. Dizinin çok büyük bir bölümü İzmir'in eşsiz doğasında çekiliyor.

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Doğanın Kanunu nerede çekiliyor? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim şehri

Dizide Yaman ve Doğa karakterlerinin aşkına ev sahipliği yapan ana mekan, İzmir'in son yıllarda zeytinlikleri, bağ yolları ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan gözde ilçesi Urla oldu.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim şehri
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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