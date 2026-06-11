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Doğanın Kanunu nerede çekiliyor? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim şehri
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:27
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 06:28
Doğanın Kanunu nerede çekiliyor? İşte Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu çekim şehri
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Doğanın Kanunu dizisi, hikayesini tamamlayan, yazı andıran, büyüleyici mekanlarıyla da adından söz ettiriyor. İzleyiciler, başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı bu iddialı yapımın hangi şehirde, hangi köy ve kasabalarda çekildiğini yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki, Doğanın Kanunu nerede çekiliyor?