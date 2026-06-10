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Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:31

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI VE KONUSU: Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu kadrosunda kimler var?

Star TV ekranlarında yaz kuşağında ekranlara gelecek Doğanın Kanunu dizisi, 10 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İki şehir arasındaki hikaye oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla sosyal medyada konuşulmaya başladı. Peki, Doğanın Kanunu oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, beklenen hikaye...

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DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI VE KONUSU: Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu kadrosunda kimler var?

Ekran serüvenine bu akşam merhaba diyecek olan Doğanın Kanunu konusu ile gündemdeki yerini aldı. Senaryosuyla izleyicileri derin bir aşk ve çatışma sarmalına sürükleyecek dizi, hem televizyonda hem de dijital platformda yayımlanacak. Doğanın Kanunu oyuncuları arasında başrolleri Alperen Duymaz ve Özge Yağız paylaşıyor.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI VE KONUSU: Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu kadrosunda kimler var?

DOĞANIN KANUNU BAŞLIYOR

Star TV ekranlarının yeni dizisi Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle 10 Haziran Çarşamba saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin yaz döneminde Çarşamba günleri ekranda olması bekleniyor.

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DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI VE KONUSU: Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu kadrosunda kimler var?

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, tamamen zıt kutuplarda yaşayan, hayata bakış açıları ve sosyal çevreleri birbirinden bütünüyle farklı olan Yaman ve Doğa'nın yollarının kesişmesini temel alıyor. Yaman'ın sert, mücadeleci ve kurallarla örülü dünyası, Doğa'nın hayata karşı duruşu ve enerjisiyle çakışıyor. İlk başta kaçınılmaz bir çatışma gibi görünen bu ilişki, zaman geçtikçe kaderin cilvesiyle güçlü ve engellenemez bir bağa dönüşüyor.

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DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI VE KONUSU: Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu kadrosunda kimler var?

İdealist mühendis Yaman, hayatının en önemli mülakatı için gittiği holdingde patronun kızı Doğa tarafından aşağılanınca, yaşadığı derin hayal kırıklığının ardından hayatını karartan trajik bir kazanın kurbanı olur. Beş yıl sonra kader, onları hiç beklemedikleri bir şekilde yeniden karşı karşıya getirecektir.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI VE KONUSU: Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu kadrosunda kimler var?

Girdiği her işi batıran Doğa ise yeni projesi için Paris'e gitmeye hazırlanırken, babası Hulusi, kızına hayatın gerçeklerini öğretmek amacıyla onu yatırımcısı olduğu organik tarım çiftliğine gönderir. Çiftliğin yönetiminde ise artık bambaşka birine dönüşmüş olan Yaman vardır.

Doğa, geçmişte gururunu kırdığı bu adamı hatırlamazken, Yaman ise hayatını mahveden kadını bir anda karşısında bulur.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI VE KONUSU: Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu kadrosunda kimler var?

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER?

Doğanın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI VE KONUSU: Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu kadrosunda kimler var?

DOĞANIN KANUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğanın Kanunu'nun çekimleri İstanbul'da başladı ve hikayenin ilerleyen kısımları için İzmir'in büyüleyici ilçesi Urla'ya taşındı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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