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Doğanın Kanunu yayın tarihi belli oldu! Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu konusu nedir, oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 23:04
Doğanın Kanunu yayın tarihi belli oldu! Star TV yeni dizisi Doğanın Kanunu konusu nedir, oyuncuları kim?
Star TV'nin bu yaz sezonu yayımlanması beklenen yeni dizisi Doğanın Kanunu için geri sayım başladı. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı bir araya getiren yapımın yayın tarihi ve yayın günü resmi olarak duyuruldu. İstanbul ve Urla hattında geçen hikayesiyle dikkat çeken Doğanın Kanunu oyuncuları ve konusu hakkında merak edilen tüm detaylar netleşti.