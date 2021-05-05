Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu, neden yok? TV8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar

Tv8 ekranlarında her hafta Çarşamba günü ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayın saatinin değişmesi nedeniyle yapımın takipçileri "Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm yok mu, neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Demet Özdemir, Engin Öztürk gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yayın saatinde bu akşam Survivor özel konseyi seyircileriyle buluşacak. Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcı Acun Ilıcalı merak edilenleri yanıtladı. Buna göre; Tv8 yayın akışı ile bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar…