Doğru mu yanlış mı?



Batarya ömrü ile ilgili olarak ortaya atılan birçok rivayet arasından bu sav da gerçeği yansıtmamaktadır. Şarj ile ilgili bir probleminiz olmadığı takdirde, acele bir biçimde uygulamaları kapatmanıza lüzum yok.