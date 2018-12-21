Doğru mu yanlış mı? Bazı bilgileri pek araştırmadan bunların doğru olduğunu kabul ederiz. Oysa çok yanılıyor olabiliriz! Kulaktan dolma bilgilerle doğru bildiğiniz bazı şeylerin yanlış olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte onlardan bazıları... Giriş Tarihi: 21.12.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:13
iPhone'ların home tuşuna iki kez peş peşe basanlar için kötü bir haberimiz var! Boşuna basıyorsunuz...
Soru: iPhone'ların Home butonuna iki kere basarak arka plandaki uygulamaları kapatmak batarya ömrünü artırır, telefonu hızlandırır mı?
YANLIŞ. Maalesef boşuna uğraşıyorsunuz! Hiçbir faydası yok. Zaten telefonlar belirli sayıda uygulamanın çalışmasına izin veriyor.
Doğru mu yanlış mı?
iPhone'ların batarya ömürleri, kapatılan uygulamalarla uzar.
Doğru mu yanlış mı?
Batarya ömrü ile ilgili olarak ortaya atılan birçok rivayet arasından bu sav da gerçeği yansıtmamaktadır. Şarj ile ilgili bir probleminiz olmadığı takdirde, acele bir biçimde uygulamaları kapatmanıza lüzum yok.
Telefonun şarjı bitmeden yeniden şarj etmeyin; bataryaya zarar verir
YANLIŞ. Bu durum bugün pek çok telefonda bulunan Lityum-ion piller için geçerli değil. Bu piller eski tür piller ile aynı ham maddeyi içermezler. Bu nedenle tamamen bitmeden yani içinde şarj varken yeniden doldurulabilir; bataryaya bir zararı olmaz.
Doğru mu yanlış mı?
Akıllı telefonları gece şarjda bırakmak piline zarar verir.
Doğru mu yanlış mı?
Akıllı telefonlar pil dolduğunda elektrik akımını keserler. Yani yüzde 100 şarj dolumu olduğunda telefonu fişten çekmezseniz hiçbir şey olmaz; ne telefon patlar ne de batarya ömrü kısalır.