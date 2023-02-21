Haberler Yaşam Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nerede, hangi illerden geçiyor, enerjisini boşalttı mı?

Giriş Tarihi: 21.02.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 12:22

Yüzyılın felaketi sonrası diri fay hatları araştırılmaya başladı. Kahramanmaraş depreminin de gerçekleştiği Doğu Anadolu fay hattı haritası araştırılıyor. 11 ili etkileyen ve 40 binin üzerinde can kaybına neden olan asrın felaketi ardından en çok araştırılanlar arasında Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor soruları yer alıyor. Fay zonu kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı merak ediliyor. Konuya dair Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları dikkat çekiyor. İşte, Doğu Anadolu fay hattı haritası ve illeri…