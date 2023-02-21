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Haberler Yaşam Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nerede, hangi illerden geçiyor, enerjisini boşalttı mı?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 12:22

Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nerede, hangi illerden geçiyor, enerjisini boşalttı mı?

Yüzyılın felaketi sonrası diri fay hatları araştırılmaya başladı. Kahramanmaraş depreminin de gerçekleştiği Doğu Anadolu fay hattı haritası araştırılıyor. 11 ili etkileyen ve 40 binin üzerinde can kaybına neden olan asrın felaketi ardından en çok araştırılanlar arasında Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor soruları yer alıyor. Fay zonu kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı merak ediliyor. Konuya dair Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları dikkat çekiyor. İşte, Doğu Anadolu fay hattı haritası ve illeri…

Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nerede, hangi illerden geçiyor, enerjisini boşalttı mı?

Doğu Anadolu fayı hangi illerden geçiyor soruları yanıt arıyor. 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş depremi de bu fay zonu üzerinde gerçekleşti. Artçılar devam ederken çevre illerde de risk durumları araştırılmaya başladı. Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Yeni bir depremin olup olmayacağı ve bu fay zonunda oluşan depremler en çok merak edilenler arasında. İşte, Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023…

Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nerede, hangi illerden geçiyor, enerjisini boşalttı mı?

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

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Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nerede, hangi illerden geçiyor, enerjisini boşalttı mı?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda yer alan büyük bir fay hattıdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nerede, hangi illerden geçiyor, enerjisini boşalttı mı?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı; Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI E DEVLET

Doğu Anadolu fay hattı haritası 2023: Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nerede, hangi illerden geçiyor, enerjisini boşalttı mı?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

1998 Adana-Ceyhan depremi (145 ölü, 1.500 yaralı)

2003 Bingöl depremi (176 ölü, 520 yaralı)

2010 Elâzığ depremi

2020 Elazığ depremi (41 ölü, 1607 yaralı)

2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremi (Henüz netleşmedi)

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