Haberler Yaşam Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu haritası 2023: Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, ne durumda, hangi illerden geçiyor?

Giriş Tarihi: 13.02.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 12:00

Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu haritası 2023: Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, ne durumda, hangi illerden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu ile ilgili araştırmalar, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası hız kazandı. 10 ilde etkili olan depremde çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları felaketin 8. gününde de devam ederken peş peşe artçılar yaşanıyor. Bu noktada altından fay hattı geçen illeri merak eden vatandaşlar "Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, hangi illerden geçiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye'de bulunan aktif üç fay hattından biri olan Doğu Anadolu Fay Hattı haritası ve üzerinde yer alan iller…