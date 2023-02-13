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Haberler Yaşam Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu haritası 2023: Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, ne durumda, hangi illerden geçiyor?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 12:00

Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu haritası 2023: Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, ne durumda, hangi illerden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu ile ilgili araştırmalar, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası hız kazandı. 10 ilde etkili olan depremde çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları felaketin 8. gününde de devam ederken peş peşe artçılar yaşanıyor. Bu noktada altından fay hattı geçen illeri merak eden vatandaşlar "Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, hangi illerden geçiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye'de bulunan aktif üç fay hattından biri olan Doğu Anadolu Fay Hattı haritası ve üzerinde yer alan iller…

Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu haritası 2023: Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, ne durumda, hangi illerden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin 8. Gününde de enkaz altından gelecek güzel haberler için umut dolu bekleyiş sürüyor. Asrın felaketi olarak nitelenen bu felaketle beraber gündeme gelen bir konu ise Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu oldu. Yaklaşık 550 kilometre uzunluğunda olan bu fayda 20. Yüzyılın başından bu yana yüzlerce deprem meydana geldiği biliniyor. Yaşadıkları illerin altında aktif fay hattı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, Doğu Anadolu Fay hattı nerede, hangi illerden geçiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı ile doğu Anadolu fayına ilişkin merak edilenler.

Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu haritası 2023: Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, ne durumda, hangi illerden geçiyor?

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

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Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu haritası 2023: Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, ne durumda, hangi illerden geçiyor?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda yer alan büyük bir fay hattıdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu haritası 2023: Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, ne durumda, hangi illerden geçiyor?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı; Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Doğu Anadolu Fay Hattı Zonu haritası 2023: Doğu Anadolu Fay Hattı kırıldı mı, ne durumda, hangi illerden geçiyor?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

1998 Adana-Ceyhan depremi (145 ölü, 1.500 yaralı)

2003 Bingöl depremi (176 ölü, 520 yaralı)

2010 Elâzığ depremi

2020 Elazığ depremi (41 ölü, 1607 yaralı)

2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremi (Henüz netleşmedi)

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