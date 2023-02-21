Haberler Yaşam DOĞU ANADOLU FAY HATTI ŞEHİRLERİ | 2023 Deprem risk haritası ile Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor?

Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:39

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ŞEHİRLERİ | 2023 Deprem risk haritası ile Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor?

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depreminin de yaşandığı Doğu Anadolu fay hattı haritası sorgulanmaya başladı. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsılan 11 ille birlikte risk taşıyan diğer iller sorgulanıyor. Deprem riski taşıyan iller ve ilçeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırıyor. Diri fay haritası üzerinde görülen 45 ilin birçoğu bu fay üzerinde bulunuyor. Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye'nin 3 büyük fay hattından biri olan Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor, kırıldı mı? İşte, detaylar…