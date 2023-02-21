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Haberler Yaşam DOĞU ANADOLU FAY HATTI ŞEHİRLERİ | 2023 Deprem risk haritası ile Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:39

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ŞEHİRLERİ | 2023 Deprem risk haritası ile Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor?

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depreminin de yaşandığı Doğu Anadolu fay hattı haritası sorgulanmaya başladı. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsılan 11 ille birlikte risk taşıyan diğer iller sorgulanıyor. Deprem riski taşıyan iller ve ilçeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırıyor. Diri fay haritası üzerinde görülen 45 ilin birçoğu bu fay üzerinde bulunuyor. Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye'nin 3 büyük fay hattından biri olan Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor, kırıldı mı? İşte, detaylar…

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ŞEHİRLERİ | 2023 Deprem risk haritası ile Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor?

Doğu Anadolu fay hattı haritası üzerinde deprem riski taşıyan iller sorgulanmaya başladı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi bu hat üzerinde gerçekleşti. Artçı sarsıntıların bitmediği bölgede her yeni sarsıntıyla birlikte araştırmalar hız kazanıyor. Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor sorusu yanıt aramaya başladı. Deprem risk haritası üzerinde sorgulanan diri faylar bu bölgede yoğunlukta. İşte, Doğu Anadolu fay hattı illeri

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ŞEHİRLERİ | 2023 Deprem risk haritası ile Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor?

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

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DOĞU ANADOLU FAY HATTI ŞEHİRLERİ | 2023 Deprem risk haritası ile Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda yer alan büyük bir fay hattıdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ŞEHİRLERİ | 2023 Deprem risk haritası ile Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı; Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI E DEVLET

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ŞEHİRLERİ | 2023 Deprem risk haritası ile Doğu Anadolu fayı nerede, hangi illerden geçiyor?

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

1998 Adana-Ceyhan depremi (145 ölü, 1.500 yaralı)

2003 Bingöl depremi (176 ölü, 520 yaralı)

2010 Elâzığ depremi

2020 Elazığ depremi (41 ölü, 1607 yaralı)

2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremi (Henüz netleşmedi)

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