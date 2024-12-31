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Haberler Yaşam Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı! İşte milyonluk sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:14

Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı! İşte milyonluk sorunun cevabı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 31 Aralık gecesi yılbaşı özel yeni bölümü ile ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan bölümde birbirinden ünlü konuklar yarıştı. Başarılı oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol başarılı performansıyla 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 1.000.000 TL değerindeki soru ve cevabı...

Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruyu açtırdı! İşte milyonluk sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlandı. Yılbaşı özel bölümünde Doğu Demirkol başarılı performansı ile geceye damga vurdu. 1 milyon TL değerindeki soruyu açtıran ünlü oyuncu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL değerindeki soru ve cevabı haberin devamında...

Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruyu açtırdı! İşte milyonluk sorunun cevabı

MATEMATİKTEKİ ÜNLÜ PROBLEME GÖRE, BİR ODADA EN AZ KAÇ KİŞİ VARSA BUNLARDAN İKİSİNİN MİLADİ DOĞUM GÜNÜNÜN AYNI GÜN OLMA İHTİMALİ, HEPSİNİNKİNİN FARKLI OLMASI İHTİMALİNDEN DAHA FAZLADIR?

A: 23

B: 123

C: 223

D: 323

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Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruyu açtırdı! İşte milyonluk sorunun cevabı

Cevap: A. 23

Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruyu açtırdı! İşte milyonluk sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ünlüler, yarışmada yerlerini almak için jokerlerini tercih etti. Ancak, Demirkol'un joker tercihleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isim, telefon jokeri olarak Türkiye'nin önde gelen yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı seçti. Bu anlara ilişkin, "Bu jokerler kesin kaybettirmez" şeklinde yorumlar yapıldı.

Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruyu açtırdı! İşte milyonluk sorunun cevabı
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