Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyon TL’lik soruyu açtırdı! İşte milyonluk sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ünlüler, yarışmada yerlerini almak için jokerlerini tercih etti. Ancak, Demirkol'un joker tercihleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isim, telefon jokeri olarak Türkiye'nin önde gelen yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı seçti. Bu anlara ilişkin, "Bu jokerler kesin kaybettirmez" şeklinde yorumlar yapıldı.