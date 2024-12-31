Haberler
Yaşam
Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı! İşte milyonluk sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
01:14
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 31 Aralık gecesi yılbaşı özel yeni bölümü ile ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan bölümde birbirinden ünlü konuklar yarıştı. Başarılı oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol başarılı performansıyla 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 1.000.000 TL değerindeki soru ve cevabı...