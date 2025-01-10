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Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:15

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI? Özel sektör ve kamuda doğum izni artacak mı, kaç ay kaç gün olacak?

Doğum izni son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Özellikle çalışan hamile anneler ve çocuk sahibi olmayı planlayan aileler "Doğum izni artacak mı, kaç gün olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşan Yılmaz izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi konulara değindi. Peki; 2025 Doğum izni uzatılacak mı, annelik izni kaç ay kaç gün? İşte, detaylar…

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI? Özel sektör ve kamuda doğum izni artacak mı, kaç ay kaç gün olacak?

Doğum izni süresi ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Doğum izni doğumdan önce veya tamamı doğumdan sonra kullanılmak üzere bebek bekleyen annelerin çalışma hayatından hak kaybetmemesi adına uygulanan bir uygulamadır ve özel sektör ile kamu sektöründe farklı şekillerde işler. Peki; Doğum izni uzatılacak mı, annelik izni ne kadar olacak? İşte, detaylar…

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI? Özel sektör ve kamuda doğum izni artacak mı, kaç ay kaç gün olacak?

DOĞUM İZNİ (ANNELİK İZNİ) 2025 ARTACAK MI, KAÇ GÜN OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuştu. Yılmaz konuşmasında doğum izinlerine de değinerek şu açıklamada bulundu:

"Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız."

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DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI? Özel sektör ve kamuda doğum izni artacak mı, kaç ay kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın toplantıdaki diğer açıklamaları da şu şekilde:

"Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız.

Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI? Özel sektör ve kamuda doğum izni artacak mı, kaç ay kaç gün olacak?

"Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız."

"Doğum izinlerinden, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine, doğum yardımlarından, esnek ve uzaktan çalışmaya varıncaya kadar birçok başlığı bu kurulumuzda değerlendireceğiz"

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI? Özel sektör ve kamuda doğum izni artacak mı, kaç ay kaç gün olacak?

DOĞUM İZNİ NE KADAR?

Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 haftalık ücretli izne ek olarak kadın çalışanlar, 6 aya kadar ücretsiz izin hakkına da sahip. Doğumdan sonraki 8 haftalık ücretli izin tamamlandıktan sonra anneler, işyerine başvurup ücretsiz izne ayrılabiliyor.

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