DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI? Özel sektör ve kamuda doğum izni artacak mı, kaç ay kaç gün olacak?

Doğum izni süresi ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Doğum izni doğumdan önce veya tamamı doğumdan sonra kullanılmak üzere bebek bekleyen annelerin çalışma hayatından hak kaybetmemesi adına uygulanan bir uygulamadır ve özel sektör ile kamu sektöründe farklı şekillerde işler. Peki; Doğum izni uzatılacak mı, annelik izni ne kadar olacak? İşte, detaylar…