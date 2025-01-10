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DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI? Özel sektör ve kamuda doğum izni artacak mı, kaç ay kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
09:15
DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI? Özel sektör ve kamuda doğum izni artacak mı, kaç ay kaç gün olacak?
Doğum izni son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Özellikle çalışan hamile anneler ve çocuk sahibi olmayı planlayan aileler "Doğum izni artacak mı, kaç gün olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşan Yılmaz izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi konulara değindi. Peki; 2025 Doğum izni uzatılacak mı, annelik izni kaç ay kaç gün? İşte, detaylar…