Doğum sırasında eşini kaybeden koca hastaneye dava açtı!

'KENDİ AYAKLARI İLE GİTTİ KEFENLE ÇIKTI'



Özcan Erbek, eşinin hastaneye yürüyerek gittiğini, ancak kefenle çıktığını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:



"23 Temmuz'da eşimi Batman'daki özel hastaneye götürdüm. Sezaryene alındı. Eşim gayet sağlıklıydı. Ameliyat sonrası çocuğumu çıkardılar, ancak eşimi çıkarmadılar. Eşimin sağlık durumunu sorduğumuzda da bize 'Şu an iyi, narkozun etkisiyle yatıyor' dediler. Aradan bir gün geçmesine rağmen eşim uyanmadı, bizler de endişelenmeye başladık. Farklı hastanelerden doktorların getirildiğini öğrendik. Eşimin ameliyatı sırasında kalbi duruyor ve entübe işlemi yanlış yapılıyor. Eşim, hastanede yaşanan ihmallerden ötürü hayatını kaybetti. Ameliyat esnasında, ekibin kontrolü kaybettiği gerçek, bu esnada farklı hastanelerden doktorlar çağırıldı. Bu doktorlar ile görüşme yaptığımızda bize ameliyat esnasında eşimin kalbinin durduğunu ve akciğerde sönme olduğunu, bu sebeple bitkisel hayata girdiğini söylediler. Eşim daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi. Eşim yoğun bakımda kaldı ancak yaşama tutunamadı."



