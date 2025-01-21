DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, şartları neler?

ÜÇ ÇOCUK İÇİN DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

1 Ocak 2025'ten itibaren üç çocuk sahibi olan bir anneye aylık 6.500 TL, dört çocuk sahibi bir anneye ise aylık 11.500 TL ödeme yapılacaktır. Ancak, bu uygulama yalnızca 1 Ocak 2025'ten sonra doğacak çocuklar için geçerli olup, üçüncü çocuk için annenin hesabına aylık 5.000 TL ödeme yapılacaktır.