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Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:47

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından, evlilik oranlarını artırmaya ve doğurganlık hızını yükseltmeye yönelik bir dizi yeni proje devreye alınacak. Bu projelerden biri de doğum yardımlarına yönelik yapılan düzenlemeler. Yeni uygulama kapsamında, devletin sunduğu doğum yardımı miktarı artırıldı. Peki, 2025 yılı itibarıyla doğum yardımı ve çocuk desteği ne kadar oldu, başvuru şartları neler?

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılına "Aile Yılı" ilan ettiklerini ve bu kapsamda doğum ve çocuk yardımlarında önemli artışlar yapıldığını açıkladı. İlk çocuk için yapılan tek seferlik doğum yardımı artırılırken, ikinci ve sonraki çocuklar için ise aylık destek ödemeleri başlatılıyor. Peki, 2025 yılı itibarıyla doğum yardımı ve çocuk desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, şartları neler?

TEK ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu ödeme, yalnızca 1 Ocak 2025 ve sonrasında dünyaya gelen çocukları kapsayacaktır.

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DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, şartları neler?

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN NE KADAR DOĞUM YARDIMI VERİLECEK?
1 Ocak 2025'ten itibaren, ikinci çocuğunu dünyaya getiren annelere her ay 1500 lira doğum yardımı ödemesi yapılacak.

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, şartları neler?

ÜÇ ÇOCUK İÇİN DOĞUM YARDIMI NE KADAR?
1 Ocak 2025'ten itibaren üç çocuk sahibi olan bir anneye aylık 6.500 TL, dört çocuk sahibi bir anneye ise aylık 11.500 TL ödeme yapılacaktır. Ancak, bu uygulama yalnızca 1 Ocak 2025'ten sonra doğacak çocuklar için geçerli olup, üçüncü çocuk için annenin hesabına aylık 5.000 TL ödeme yapılacaktır.

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, şartları neler?

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMANA KADAR VERİLECEK?
Aile Yılı"na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilenler paylaşıldı. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

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