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DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:47
DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, şartları neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından, evlilik oranlarını artırmaya ve doğurganlık hızını yükseltmeye yönelik bir dizi yeni proje devreye alınacak. Bu projelerden biri de doğum yardımlarına yönelik yapılan düzenlemeler. Yeni uygulama kapsamında, devletin sunduğu doğum yardımı miktarı artırıldı. Peki, 2025 yılı itibarıyla doğum yardımı ve çocuk desteği ne kadar oldu, başvuru şartları neler?