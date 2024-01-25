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Doğum yapan karısını öldürdü sözleri tüyler ürpertti: Kafam güzeldi bıçak içindeydi!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
12:08
Doğum yapan karısını öldürdü sözleri tüyler ürpertti: Kafam güzeldi bıçak içindeydi!
Türkiye'nin kanını donduran vahşet Mardin'de meydana geldi. Mehmet Şiyar Ecevit, doğum yapıp taburcu olan karısı Vatfa Ecevit'i 17 bıçak darbesiyle katletti. Sözleri ise tüyler ürpertti: Baldızı kovdum. Kafam güzeldi, bıçak Vatfa'nın karnında asılı duruyordu, içinde kalmıştı.