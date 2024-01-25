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Giriş Tarihi: 25.01.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 12:08

Doğum yapan karısını öldürdü sözleri tüyler ürpertti: Kafam güzeldi bıçak içindeydi!

Türkiye'nin kanını donduran vahşet Mardin'de meydana geldi. Mehmet Şiyar Ecevit, doğum yapıp taburcu olan karısı Vatfa Ecevit'i 17 bıçak darbesiyle katletti. Sözleri ise tüyler ürpertti: Baldızı kovdum. Kafam güzeldi, bıçak Vatfa'nın karnında asılı duruyordu, içinde kalmıştı.

DHA
Doğum yapan karısını öldürdü sözleri tüyler ürpertti: Kafam güzeldi bıçak içindeydi!

Kan donduran olay 21 Ocak'ta meydana geldi. 25 yaşındaki Vatfa Ecevit, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yapılan kontrollerin ardından da taburcu edildi.

Doğum yapan karısını öldürdü sözleri tüyler ürpertti: Kafam güzeldi bıçak içindeydi!

Evine dönen Vatfa Ecevit, tartıştığı eşi Mehmet Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. 2 çocuk annesi Vatfa Ecevit'in gözyaşları içinde toprağa defnedildi. Cani ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Doğum yapan karısını öldürdü sözleri tüyler ürpertti: Kafam güzeldi bıçak içindeydi!

Cani koca, savcılıktaki ifadesinde vahşetten şöyle bahsetti sözleri tüyler ürpertti: Eşim doğum nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. Eşimi taksi ile yanında baldızımla birlikte evime getirdik. Kafam güzeldi tam olarak hatırlamıyorum. Baldızımı evden kovmuştum. Ben yaklaşık bir yıl önce evimin girişine çıkışına ve arkasına üzerime atılı bulunan uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçları nedeni ile kendimi aklamak amacıyla kamera taktırmıştım.

Doğum yapan karısını öldürdü sözleri tüyler ürpertti: Kafam güzeldi bıçak içindeydi!

Kendilerine anlattığım olaya ilişkin daha önce bu kameralarca kayda alınan görüntüleri telefonuma çekmiştim. Eşim ve annem bana inanmayınca telefonu açarak görüntüleri ikisine gösterdim. Ancak bana inanmadılar, görüntülerde sadece taş toprak olduğunu söylediler.

Doğum yapan karısını öldürdü sözleri tüyler ürpertti: Kafam güzeldi bıçak içindeydi!

Bu nedenle de eşimle tartıştık. Bu sebeplerden ötürü sinirlenerek yukarıya çıktım. Daha önceden bilmediğim şahıslardan temin ederek odama sakladığım metamfetamin, hap, şeker, 1 litre viski ve sigara ne bulduysam hepsini içtim. Bıçağı nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Vatfa'ya saldırdığımı, kendisine 3-4 kez vurduğumu ve yaralandığını hatırlıyorum.

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