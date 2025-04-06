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Haberler Yaşam DOĞUM (ÇOCUK) YARDIMI 2025 BAŞVURULARI: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı şartları neler?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 16:42

DOĞUM (ÇOCUK) YARDIMI 2025 BAŞVURULARI: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğan bebekler için ilk çocukta tek seferlik 5.000 TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu. İkinci çocuk ve sonraki doğumlarda ise ailelere 60 aya kadar düzenli çocuk yardımı sunulacak. Yeni uygulama kapsamında çocuk sahibi olan vatandaşlar "Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Peki; 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı kimler alabilir, birinci, ikinci ve üçüncü çocuk yardımı ne kadar? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar.

DOĞUM ÇOCUK YARDIMI 2025 BAŞVURULARI: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı şartları neler?

Yeni çocuk sahibi olan ailelerin yakından takip ettiği doğum yardımı başvuruları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek, çocuk sayısına göre değişen miktarlarda ödeniyor. Peki; 5 bin TL çocuk yardımı kimler alabilir, şartları neler? İşte, doğum yardımı başvuruları hakkında tüm detaylar.

DOĞUM ÇOCUK YARDIMI 2025 BAŞVURULARI: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı şartları neler?

DOĞUM PARASI NE KADAR 2025?
Doğum yardımı 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

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DOĞUM ÇOCUK YARDIMI 2025 BAŞVURULARI: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı şartları neler?

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

DOĞUM ÇOCUK YARDIMI 2025 BAŞVURULARI: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı şartları neler?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince kimlik ibrazıyla PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

DOĞUM ÇOCUK YARDIMI 2025 BAŞVURULARI: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı şartları neler?

Doğum parası için herhangi şart aranmıyor. Uygulamayla; 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.