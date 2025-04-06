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DOĞUM (ÇOCUK) YARDIMI 2025 BAŞVURULARI: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı şartları neler?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
16:42
DOĞUM (ÇOCUK) YARDIMI 2025 BAŞVURULARI: Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğan bebekler için ilk çocukta tek seferlik 5.000 TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu. İkinci çocuk ve sonraki doğumlarda ise ailelere 60 aya kadar düzenli çocuk yardımı sunulacak. Yeni uygulama kapsamında çocuk sahibi olan vatandaşlar "Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Peki; 60 ay boyunca 5 bin TL çocuk yardımı kimler alabilir, birinci, ikinci ve üçüncü çocuk yardımı ne kadar? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar.