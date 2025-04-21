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DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025 | Bakan Göktaş açıkladı! 5 bin TL doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
07:58
DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025 | Bakan Göktaş açıkladı! 5 bin TL doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemeleri yapılacağını açıkladı. 1. çocuk için 5.000 TL, 2. çocuk için 1.500 TL, 3. ve sonraki çocuklar için ise 5.000 TL destek ödemesi yapılacak. 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden başvuruları alınmaya başlayan doğum yardımı için 170 bini aşkın başvuru gerçekleşti. Peki, 5 bin TL doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...