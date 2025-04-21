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Doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı ödemeleri o tarihte başlıyor!
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
14:42
Doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı ödemeleri o tarihte başlıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemeleri yapılacağını açıkladı. 1. çocuk için 5.000 TL, 2. çocuk için 1.500 TL, 3. ve sonraki çocuklar için ise 5.000 TL destek ödemesi yapılacak. 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden başvuruları alınmaya başlayan doğum yardımı için 170 bini aşkın başvuru gerçekleşti. Peki, 5 bin TL doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...