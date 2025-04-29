Haberler
Yaşam
Doğum yardımı ödemeleri o tarihte hesaplara yatırılacak! Doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
16:09
Doğum yardımı ödemeleri o tarihte hesaplara yatırılacak! Doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak?
''Aile Yılı'' kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı ödemesi yapılacak. İlk çocuk için 5 bin TL ödeme yapılacak. İkinci ve üçüncü çocuk için de aylık ödemeler yapılacak. Peki, doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? İşte, detaylar...