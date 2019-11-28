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Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim sakal bırakmazdı, çünkü...

, süs ve ihtişamdan hoşlanmazdı. Her öğün yemekte tek çeşit yemek yer ve tahta tabaklar kullanırdı. Gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Selim'in çok bilinen küpeli ve pala bıyıklı resminin ona ait olmadığı ve asla sakal bırakmadığı ortaya çıkmıştı. Peki Yavuz Sultan Selim'in neden sakal bırakmadığını biliyor musunuz? Bu gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 21:48
Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim sakal bırakmazdı, çünkü...
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Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim sakal bırakmazdı, çünkü...

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Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim sakal bırakmazdı, çünkü...

Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğdu.

Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim sakal bırakmazdı, çünkü...

Babası Sultan II.Bayezit, annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden olan Gülbahar Hatun'dur.

Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim sakal bırakmazdı, çünkü...

I.Selim uzun boylu, geniş omuzlu, iri kemikli, yuvarlak başlı ve pehlivan yapılıydı. Sert tabiatlı ve cesurdu, 'Yavuz' lakabıda buradan gelmiştir.

Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim sakal bırakmazdı, çünkü...

Kanun ve nizamın uygulanması konusunda kan dökmekten çekinmemiş, bihassa da sadrazamlarını katletmekle ün yapmıştır.

Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim sakal bırakmazdı, çünkü...

Özellikle sadrazamlarının icraatlerdeki başarısızlıklarını gizleyip yalan söylemelerini hiç affetmezdi.

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