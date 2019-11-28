Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim sakal bırakmazdı, çünkü...
Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim sakal bırakmazdı, çünkü...
Yavuz Sultan Selim, süs ve ihtişamdan hoşlanmazdı. Her öğün yemekte tek çeşit yemek yer ve tahta tabaklar kullanırdı. Gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Selim'in çok bilinen küpeli ve pala bıyıklı resminin ona ait olmadığı ve asla sakal bırakmadığı ortaya çıkmıştı. Peki Yavuz Sultan Selim'in neden sakal bırakmadığını biliyor musunuz? Bu gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 28.11.2019
21:33
Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
21:48
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