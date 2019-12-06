'Doğu'nun Peri bacaları' tescillendi
62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan halk arasında 'Doğu'nun Kapadokya'sı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, doğal sit alanı ilan edildi. Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan kararda, "Erzurum ili, Narman ilçesi, Narman Peribacaları nitelikli doğal koruma alanına ait düzeltilmiş yeni sınırlar, bakanlık makamının 20 Kasım 2019 tarihli ve 273461 sayılı 'olur'u ile tescil edilmiştir" denildi. 3 Aralık'ta Resmi Gazete'de Bakanlık kararıyla Narman Peribacaları'nın tescili kesinleşmiş oldu.
Giriş Tarihi: 06.12.2019
10:40
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