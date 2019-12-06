Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'Doğu'nun Peri bacaları' tescillendi

62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan halk arasında 'Doğu'nun Kapadokya'sı' olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, doğal sit alanı ilan edildi. Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan kararda, " ili, Narman ilçesi, Narman Peribacaları nitelikli doğal koruma alanına ait düzeltilmiş yeni sınırlar, bakanlık makamının 20 Kasım 2019 tarihli ve 273461 sayılı 'olur'u ile tescil edilmiştir" denildi. 3 Aralık'ta 'de Bakanlık kararıyla Narman Peribacaları'nın tescili kesinleşmiş oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 06.12.2019 10:40
'Doğu'nun Peri bacaları' tescillendi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
'Doğu'nun Peri bacaları' tescillendi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
'Doğu'nun Peri bacaları' tescillendi
'Doğu'nun Peri bacaları' tescillendi
'Doğu'nun Peri bacaları' tescillendi
'Doğu'nun Peri bacaları' tescillendi
'Doğu'nun Peri bacaları' tescillendi
BİZE ULAŞIN