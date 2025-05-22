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Doğup büyüdüğü İsveç’i bırakıp Antalya’ya yerleşti: Videoları milyonlarca kez izleniyor!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
16:42
Doğup büyüdüğü İsveç’i bırakıp Antalya’ya yerleşti: Videoları milyonlarca kez izleniyor!
İsveç'te doğup büyüyen 22 yaşındaki Nicole Gheibi, 2021 yılında ani bir kararla Antalya'nın Alanya İlçesi'ne yerleşti. Türkiye'yi gezen ve sosyal medya için çektiği köy hayatı videolarıyla kısa sürede büyük ilgi gören Gheibi'nin videolarını milyonlar izledi.