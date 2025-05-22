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Haberler Yaşam Doğup büyüdüğü İsveç’i bırakıp Antalya’ya yerleşti: Videoları milyonlarca kez izleniyor!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:42

Doğup büyüdüğü İsveç’i bırakıp Antalya’ya yerleşti: Videoları milyonlarca kez izleniyor!

İsveç'te doğup büyüyen 22 yaşındaki Nicole Gheibi, 2021 yılında ani bir kararla Antalya'nın Alanya İlçesi'ne yerleşti. Türkiye'yi gezen ve sosyal medya için çektiği köy hayatı videolarıyla kısa sürede büyük ilgi gören Gheibi'nin videolarını milyonlar izledi.

İHA
Doğup büyüdüğü İsveç’i bırakıp Antalya’ya yerleşti: Videoları milyonlarca kez izleniyor!

İsveç'in Helsingborg şehrinde dünyaya gelen Nicole Gheibi (22), sıcak iklimi ve samimi insanlarıyla bilinen Alanya'da 2021 yılında bambaşka bir yaşam kurdu. Genç yaşta aldığı radikal kararla İsveç'teki konforlu hayatını geride bırakarak Türkiye'ye yerleşen Gheibi, Alanya'nın kırsal bölgelerinde doğal yaşamı anlatan videolar çekmeye başladı.

Doğup büyüdüğü İsveç’i bırakıp Antalya’ya yerleşti: Videoları milyonlarca kez izleniyor!

Köyde inek sağmaktan, tandırda ekmek yapmaya, bahçedeki sebzeleri toplamaktan birçok geleneksel anı kayıt altına alan Gheibi, sosyal medyada büyük bir beğeni topladı. Sosyal medyada 320 bini aşkın takipçiye ulaşan genç fenomenin videoları milyonlar izlenirken, özellikle Türk izleyicilerden yoğun ilgi gördüğünü de söylemeden geçmedi.

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Doğup büyüdüğü İsveç’i bırakıp Antalya’ya yerleşti: Videoları milyonlarca kez izleniyor!

Paylaşımlarına gelen yorumlarda onu "Yabancı değil, bizden biri" olarak tanımlayan köy halkı da Nicole'yi bağrına bastı.

Doğup büyüdüğü İsveç’i bırakıp Antalya’ya yerleşti: Videoları milyonlarca kez izleniyor!

"KÖY HAYATI BANA HUZUR VERİYOR"

Aldığı ani kararla Türkiye'ye ardından ise Alanya'ya yerleşen sosyal medya içerik üreticisi Nicole "Ailem Alanya'ya taşınmak istedi bende bunu bir fırsat olarak gördüm. İsveç'ten kaçmak istiyordum. Orayı hiç sevmiyorum. Ben köy hayatı ve yeni kültürler keşfetmeyi seviyorum. Türkiye'ye tatile geldiğimde köy hayatını gördüm.

Doğup büyüdüğü İsveç’i bırakıp Antalya’ya yerleşti: Videoları milyonlarca kez izleniyor!

Köy hayatını çok sevdim bana huzur veriyor. Sosyal medyadan beni görenler pozitif yorum yapıyorlar. Köy hayatını görenler iyi şeyler söylüyorlar. Türkiye'yi bundan dolayı çok seviyorum. Alanya çok güzel bir yer ve her şey var'' dedi.