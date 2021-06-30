Doktor Eda Altıngeyik Müge Anlı'da ortaya çıktı! Antalya'da bir anda ortadan kaybolmuştu

Antalya'da yeni mezun olan ve cuma günü diploma töreni bulunan doktor Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma akşamı, ortadan kayboldu. Aile soluğu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı... Kadın doktor ile son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar...