Doktor Eda Altıngeyik Müge Anlı'da ortaya çıktı! Antalya'da bir anda ortadan kaybolmuştu

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan 24 yaşındaki doktor Duygu Eda Altıngeyik'ten geçtiğimiz cuma akşam saat 21.00'da Kepez ilçesi Varsak Altıayak Mahallesi'nden yolda yürürken kayboldu Kendiside tıp fakültesi 6'ıncı sınıf öğrencisi olan erkek kardeşi Mehmet Altıngeyik ablasını her yerde arıyor. Polise de başvuran aile, 'Çaresiz durumdayız. Görenler mutlaka polisi arasın.' diyerek yardım istedi. 5 DAKİKA ARA İLE KAYBOLDU Erkek kardeş Mehmet Altıngeyik, önceki akşam ablası ile birlikte halaları Atika Abay'a oturmaya gittiklerini, ablasının kendisinden 5 dakika önce çıkıp yürümek istediği sırada kaybolduğunu söyledi. Ablasının yanında cep telefonu taşımadığını da belirten Mehmet Altıngeyik, '5 dakika içinde uçmuş olamaz, Her yere baktım. Yolda araba ile gelip gittim. Yer yarıldı sanki içine girdi' diyerek kız kardeşinin bulunmasını istedi. CUMA GÜNÜ DİPLOMASINI ALACAKTI Duygu Eda Altıngeyik'in Cuma günü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenecek olan diploma töreni için hazırlık yaptığı öğrenildi. Arkadaşları ile birlikte ablasının kaybolduğu güzergahta güvenlik kameralarını inceleyen Mehmet Altıngeyik, 'Şu ana kadar bir ize rastlamadık' diye konuştu. Sınıf arkadaşları da sosyal medya üzerinden Duygu Eda Altıngeyik'in bulunması için çalışma başlattı. Sapık birinin kaçırmasından korkan arkadaşları, 'O karıncayı bile incitmek istemeyen bir doktordu. Melek gibi bir kalbi vardı. İnşallah sağ salim buluruz' diyerek üzüntülerini dile getrdiler. Duygu'nun üniversiteden hocaları da alarma geçerek polisten ve jandarmadan öğrencilerini sağ salim bulunması için yardım istedi. Polis ise bölgede yapılan aramalarda 48 saattir Duygu Eda Altıngeyik'in izine rastlanmadığını bildirdi. Olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Günlerdir aranan genç doktordan haber geldi. Duygu Eda Altıngeyik'in bulunduğu öğrenildi. Müge Anlı'da esrarengiz olayda son dakika! Müge Anlı canlı yayında böyle açıkladı... Ünlü sunucu Müge Anlı, müjdeli haberi canlı yayında verdi. Altıngeyik'in aile ve yakınları rahat bir nefes aldı... SON DAKİKA: Müge Anlı esrarengiz olayın görüntülerini paylaştı! Müge Anlı'dan tepki 'Nasıl bir anlamı olabilir?'