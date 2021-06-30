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Haberler Yaşam Doktor Eda Altıngeyik Müge Anlı'da ortaya çıktı! Antalya'da bir anda ortadan kaybolmuştu
Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 09:57

Doktor Eda Altıngeyik Müge Anlı'da ortaya çıktı! Antalya'da bir anda ortadan kaybolmuştu

Antalya'da yeni mezun olan ve cuma günü diploma töreni bulunan doktor Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma akşamı, ortadan kayboldu. Aile soluğu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı... Kadın doktor ile son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar...

Doktor Eda Altıngeyik Müge Anlı'da ortaya çıktı! Antalya'da bir anda ortadan kaybolmuştu

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan 24 yaşındaki doktor Duygu Eda Altıngeyik'ten geçtiğimiz cuma akşam saat 21.00'da Kepez ilçesi Varsak Altıayak Mahallesi'nden yolda yürürken kayboldu

Doktor Eda Altıngeyik Müge Anlı'da ortaya çıktı! Antalya'da bir anda ortadan kaybolmuştu

Kendiside tıp fakültesi 6'ıncı sınıf öğrencisi olan erkek kardeşi Mehmet Altıngeyik ablasını her yerde arıyor. Polise de başvuran aile, "Çaresiz durumdayız. Görenler mutlaka polisi arasın." diyerek yardım istedi.

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Doktor Eda Altıngeyik Müge Anlı'da ortaya çıktı! Antalya'da bir anda ortadan kaybolmuştu

5 DAKİKA ARA İLE KAYBOLDU

Erkek kardeş Mehmet Altıngeyik, önceki akşam ablası ile birlikte halaları Atika Abay'a oturmaya gittiklerini, ablasının kendisinden 5 dakika önce çıkıp yürümek istediği sırada kaybolduğunu söyledi.

Doktor Eda Altıngeyik Müge Anlı'da ortaya çıktı! Antalya'da bir anda ortadan kaybolmuştu

Ablasının yanında cep telefonu taşımadığını da belirten Mehmet Altıngeyik, "5 dakika içinde uçmuş olamaz, Her yere baktım. Yolda araba ile gelip gittim. Yer yarıldı sanki içine girdi" diyerek kız kardeşinin bulunmasını istedi.

Doktor Eda Altıngeyik Müge Anlı'da ortaya çıktı! Antalya'da bir anda ortadan kaybolmuştu

CUMA GÜNÜ DİPLOMASINI ALACAKTI

Duygu Eda Altıngeyik'in Cuma günü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenecek olan diploma töreni için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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