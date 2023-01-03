Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alan doktorların 2023 Ocak 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile alacakları aylık net maaş belli oldu. Son dakika olarak duyurulan 2023 Ocak emekli ve memur zammı sonrasında "Doktor Maaşı 2023" merak edilerek 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.