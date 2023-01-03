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Haberler Yaşam DOKTOR MAAŞI 2023 | 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 20:16 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 20:16

DOKTOR MAAŞI 2023 | 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alan doktorların 2023 Ocak 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile alacakları aylık net maaş belli oldu. Son dakika olarak duyurulan 2023 Ocak emekli ve memur zammı sonrasında "Doktor Maaşı 2023" merak edilerek 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

DOKTOR MAAŞI 2023 | 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

Zamlı doktor maaşı 2023 bilgileri, son dakika olarak açıklanan 2023 Ocak emekli ve memur zammıyla birlikte merak edilerek 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? şeklinde araştırılmaya başlandı.

2023 ZAMLI DOKTOR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL-LİRA OLDU?

2023 Ocak Zamlı doktor maaşları ve tüm detaylar şöyle;

DOKTOR MAAŞI 2023 | 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25'lik zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseldi.

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DOKTOR MAAŞI 2023 | 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.

DOKTOR MAAŞI 2023 | 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.

DOKTOR MAAŞI 2023 | 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu?

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.

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