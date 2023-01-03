Zamlı doktor maaşı 2023 bilgileri, son dakika olarak açıklanan 2023 Ocak emekli ve memur zammıyla birlikte merak edilerek 2023 Ocak emekli ve memur zammı ile en düşük-en yüksek yeni zamlı doktor maaşı ne kadar, kaç TL-lira oldu? şeklinde araştırılmaya başlandı.

2023 ZAMLI DOKTOR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL-LİRA OLDU?

2023 Ocak Zamlı doktor maaşları ve tüm detaylar şöyle;