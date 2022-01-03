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Haberler Yaşam Doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı doktor maaş zammı ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 16:37

Doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı doktor maaş zammı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından doktor maaşları merak ediliyor. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Emeklilerin zam oranlarını direkt belirleyen enflasyon, memurlar için ise enflasyona bağlı fark almalarına sebep oluyor. Peki Doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı doktor maaş zammı ne kadar?

Doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı doktor maaş zammı ne kadar?

Doktor maaşları enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, bugün netleşti. Peki Doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı doktor maaş zammı ne kadar?

Doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı doktor maaş zammı ne kadar?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyuruldu. Gelen son dakika açıklamasına göre; Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 13.08 oldu.

YENİ DOKTOR MAAŞLARI NE OLDU?

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)

1/4 derecede uzman doktorun maaşı 10.126 liradan 13.022 liraya çıktı.

Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 TL'ye çıktı.

En düşük memur maaşı - 4880 - 6221

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Doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Memur zammı sonrası yeni ve zamlı doktor maaş zammı ne kadar?

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 27,9 zamlı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

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