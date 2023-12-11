Haberler Yaşam Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 11:03

Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Çin'de bir adam, domuz eti yedikten sonra yoğun baş ağrısı yaşasa ve nöbet geçirse de doktora görünmeyi erteleyerek bir ay boyunca bu şekilde hayatına devam etti. Sonunda doktora gittiğinde ise beyni de dahil olmak üzere vücudunun her yerinde 700'den fazla tenya bulunduğu keşfedildi.