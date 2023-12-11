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Haberler Yaşam Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 11:03

Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Çin'de bir adam, domuz eti yedikten sonra yoğun baş ağrısı yaşasa ve nöbet geçirse de doktora görünmeyi erteleyerek bir ay boyunca bu şekilde hayatına devam etti. Sonunda doktora gittiğinde ise beyni de dahil olmak üzere vücudunun her yerinde 700'den fazla tenya bulunduğu keşfedildi.

Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

43 yaşındaki Zhu Zhong-fa, hastalık belirtilerinin bir aydan fazla sürmesi karşısında şaşkınlığa uğradı. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Bağlı Hastanesindeki doktorlardan yardım istemeye karar verdi.

Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Bulaşıcı hastalıklar bölümünden Dr Wang Jian-rong, Bay Zhu'nun tıbbi muayenesini yaptı ve ona tenyazis teşhisi koydu. Ayrıca hastanın vücudunda 700'den fazla tenya bulundu.

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Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Tıbbi açıdan taenia solium olarak bilinen tenyalar, genellikle az pişmiş veya enfekte domuz etindeki tenya yumurtalarının yenmesi yoluyla vücuda girebilir.

Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Dr. Wang, şunları söyledi: "Hastanın beyninde çok sayıda yer kaplayan lezyon var. Bu lezyonlar aynı zamanda akciğerlerde de var ve göğüs boşluğunun içindeki kasları dolduruyor."

Doktorlar bile şokta! Beyninden ve ciğerlerinden 700 tane kıl kurdu çıkarıldı: O yemek sonunu getiriyordu...

Enfeksiyonların halihazırda hastanın organlarına 'hasar verdiğini' de sözlerine ekledi.

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