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Haberler Yaşam Doktorlar gözlerine inanamadı! 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı: Karnı hamile gibi şişmişti
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:39

Doktorlar gözlerine inanamadı! 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı: Karnı hamile gibi şişmişti

Amasya'da çiftçilikle geçimini sağlayan 65 yaşındaki Hamza Özcan'ın midesi yediği katı yemeklerden sonra 10 kattan fazla büyüyordu. Aynı zamanda yediği her yemekten sonra kusan Özcan'ın bu durumu doktorları bile şaşkına çevirdi. Başarılı bir ameliyat geçiren Özcan, çocukluğundan beri yaşadığı sağlık sorunundan kurtularak sağlığına kavuştu.

İHA
Doktorlar gözlerine inanamadı! 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı: Karnı hamile gibi şişmişti

Amasya'da yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan 65 yaşındaki Hamza Özcan, katı gıdaları yedikten 10 dakika sonra kusuyordu. Hayatını kabusa çeviren sorununa yıllardır çare bulamayınca son olarak Özel Amasya Kolmed Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorlar gözlerine inanamadı! 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı: Karnı hamile gibi şişmişti

MİDESİ 10 KATTAN FAZLA BÜYÜDÜ, KARIN BOŞLUĞUNU SARDI

Yapılan endoskopi ve tomografi çekiminin ardından gerçekleşen ameliyatında çıkış kısmı daralan midesinin 10 kattan fazla büyüyerek karın boşluğunu sardığı görüldü. Mide ve karaciğer arasında oluşan doku bandının mideyi ikiye ayırdığını gören Genel Cerrah Doç. Dr. Yavuz Pirhan, ince barsak ile mide arasına yeni bir kanal yaptı.

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Doktorlar gözlerine inanamadı! 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı: Karnı hamile gibi şişmişti

"EKMEK YER GİBİ HAP İÇİYORDUM"

Sağlığına kavuştuğuna çok sevinen evli ve 5 çocuk babası Özcan, "Canımın çektiği her şeyi yiyordum. Ama 10 dakika sonra geri çıkartıyordum. Çok rahatsız oluyordum. Ekmek yer gibi hap içiyordum. Şimdi anadan doğmuş gibi oldum" dedi.

Doktorlar gözlerine inanamadı! 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı: Karnı hamile gibi şişmişti

"HAMİLE BİR BAYAN GİBİ ŞİŞLİĞİ VARDI"

Yetişkinlerde çok nadir görülen bu durumla genelde yeni doğan bebeklerde karşılaşılması üzerine hemen müdahale edildiğini anlatan Doç. Dr. Pirhan, "20 yıllık genel cerrahi uzmanıyım. Bu benim gördüğüm ikinci vaka. Hastamızın karnının içinin yarısından fazlası mide dokusu şeklindeydi. Hamile bir bayan gibi şişliği vardı. Şimdi karnı dümdüz oldu. Hatta kaburga uçları bile görünüyor diye konuştu.

Doktorlar gözlerine inanamadı! 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı: Karnı hamile gibi şişmişti

DİKKATLİ BESLENME TAVSİYESİ

Yıllardır keyifle balık yiyemediğinden yakınan hastasına hamsi ısmarlayan Pirhan, midesinin 10 kattan fazla büyüdüğü için bundan sonraki bir yıllık süreçte açlık hissi nedeniyle sürekli yemek tüketmeye yönelip aşırı kilo alabileceği riskine karşın dikkatli beslenmesini tavsiye etti.

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