Haberler
Yaşam
Doktorlar gözlerine inanamadı! 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı: Karnı hamile gibi şişmişti
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
09:39
Doktorlar gözlerine inanamadı! 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı: Karnı hamile gibi şişmişti
Amasya'da çiftçilikle geçimini sağlayan 65 yaşındaki Hamza Özcan'ın midesi yediği katı yemeklerden sonra 10 kattan fazla büyüyordu. Aynı zamanda yediği her yemekten sonra kusan Özcan'ın bu durumu doktorları bile şaşkına çevirdi. Başarılı bir ameliyat geçiren Özcan, çocukluğundan beri yaşadığı sağlık sorunundan kurtularak sağlığına kavuştu.