Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Doktorlar öleceksin dedi yalnızca 6 haftada kanserden kurtuldu! Bu mucizevi yönteme tıp dünyası şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 14:28

Doktorlar öleceksin dedi yalnızca 6 haftada kanserden kurtuldu! Bu mucizevi yönteme tıp dünyası şaştı kaldı!

Yaklaşık 10 yıldır kanserle mücadele eden Claire Cunningham'ın mucizevi hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? 2008'de başlayan kanserle mücadelesinde defalarca ölümün gelip onualması için yalvaran ve acı içinde çığlıklar atan genç kadına doktorlar kısa sürede öleceğini söylemişti. Fakat öyle bir şey oldu ki, Claire Cunningham tam 6 haftada söylenenlerin aksine iyileşti ve vücudundaki kanserli hücreler yok oldu.

Doktorlar öleceksin dedi yalnızca 6 haftada kanserden kurtuldu! Bu mucizevi yönteme tıp dünyası şaştı kaldı!

Ölümle burun buruna gelmişken yeniden hayata tutunan Claire Cunningham'ın hikayesi kanser hastalarına umut oluyor. Kanser yüzünden yürüyemez, konuşamaz, yemek yiyemez hale gelen Claire 10 yıl boyunca savaştığı hastalıktan mucizevi şekilde kurtulmayı başardı. Doktorların ölmesini beklediği 50 yaşındaki genç kadın İmmünoterapi adı verilen tedaviyle adeta yeniden doğdu.

Doktorlar öleceksin dedi yalnızca 6 haftada kanserden kurtuldu! Bu mucizevi yönteme tıp dünyası şaştı kaldı!

Tedavi süreci her geçen gün kötüye giden Claire'in arkadaşları ona bakmak için yanına taşınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doktorlar öleceksin dedi yalnızca 6 haftada kanserden kurtuldu! Bu mucizevi yönteme tıp dünyası şaştı kaldı!

Claire, Almanya'da son teknoloji bir tedavi görmek için doktoruna danışmıştı fakat danışmanı, tedavinin onun agresif hastalığına uygun olmayacağı konusunda uyarmıştı.

Doktorlar öleceksin dedi yalnızca 6 haftada kanserden kurtuldu! Bu mucizevi yönteme tıp dünyası şaştı kaldı!

Claire, bu hastalığın onu alıp götüreceğine asla inanmadıklarını ümitlerinin hiç tükenmediğini ifade eden arkadaşlarının da yardımı ile Almanya'ya gitti ve İmmünoterapi adı veren tedaviyle son kez şansını denemeye karar verdi.

Doktorlar öleceksin dedi yalnızca 6 haftada kanserden kurtuldu! Bu mucizevi yönteme tıp dünyası şaştı kaldı!

Claire şöyle dedi: "İngiltere'deki doktorlar beni silmişler. İmmünoterapi işe yarasa bile çok hasta olduğum için denemeye katılamayacağımı söylediler."

"Doktorlar, durumumla ilgili hiçbir şey yapılamayacağı konusunda hemfikirdi.

SON DAKİKA