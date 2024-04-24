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Doktorlar öleceksin dedi yalnızca 6 haftada kanserden kurtuldu! Bu mucizevi yönteme tıp dünyası şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
14:28
Doktorlar öleceksin dedi yalnızca 6 haftada kanserden kurtuldu! Bu mucizevi yönteme tıp dünyası şaştı kaldı!
Yaklaşık 10 yıldır kanserle mücadele eden Claire Cunningham'ın mucizevi hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? 2008'de başlayan kanserle mücadelesinde defalarca ölümün gelip onualması için yalvaran ve acı içinde çığlıklar atan genç kadına doktorlar kısa sürede öleceğini söylemişti. Fakat öyle bir şey oldu ki, Claire Cunningham tam 6 haftada söylenenlerin aksine iyileşti ve vücudundaki kanserli hücreler yok oldu.