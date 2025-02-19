Doktorları şaşkına çeviren nadir vaka! "Kardeşlerini karnında taşımış..." Dünyada yalnızca 200 kişide görülüyor

FETUS İN FETUS NEDİR?

"Fetus in fetu", son derece nadir görülen bir tıbbi anomalidir. Bu durumda, bir fetüs anne karnında gelişirken, özdeş ikizi veya ikizleri tam olarak ayrılmaz ve onun içinde büyümeye devam eder. Genellikle gelişimini tamamlayamayan bu fetüs, konakçı fetüsün içinde parazitik bir şekilde varlığını sürdürür.