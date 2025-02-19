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Doktorları şaşkına çeviren nadir vaka! "Kardeşlerini karnında taşımış..." Dünyada yalnızca 200 kişide görülüyor
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
14:58
Doktorları şaşkına çeviren nadir vaka! "Kardeşlerini karnında taşımış..." Dünyada yalnızca 200 kişide görülüyor
Hindistan'da son derece nadir görülen bir tıbbi vaka yaşandı. Anne karnında gelişen bir bebek, doğduktan sonra kendi içinde iki farklı fetüs taşıdığı tespit edilince doktorları şaşkına çevirdi. "Fetus in fetu" olarak bilinen bu durum, dünya genelinde yalnızca 200 kez kaydedilen nadir anomalilerden biri olarak kayıtlara geçti.