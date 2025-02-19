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Haberler Yaşam Doktorları şaşkına çeviren nadir vaka! "Kardeşlerini karnında taşımış..." Dünyada yalnızca 200 kişide görülüyor
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:58

Doktorları şaşkına çeviren nadir vaka! "Kardeşlerini karnında taşımış..." Dünyada yalnızca 200 kişide görülüyor

Hindistan'da son derece nadir görülen bir tıbbi vaka yaşandı. Anne karnında gelişen bir bebek, doğduktan sonra kendi içinde iki farklı fetüs taşıdığı tespit edilince doktorları şaşkına çevirdi. "Fetus in fetu" olarak bilinen bu durum, dünya genelinde yalnızca 200 kez kaydedilen nadir anomalilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Doktorları şaşkına çeviren nadir vaka! Kardeşlerini karnında taşımış... Dünyada yalnızca 200 kişide görülüyor

Hindistan'da gerçekleşen ve dünya genelinde yalnızca 200 kez kaydedilen tıbbi bir anomali, bilim dünyasını hayrete düşürdü. Anne karnında sağlıklı bir şekilde gelişen bebek, doğduktan sonra yapılan tetkiklerde kendi karnında iki gelişmemiş fetüs taşıdığı anlaşıldı. Doktorların başarılı operasyonuyla çıkarılan fetüsler, tıp dünyasında ender rastlanan vakalar arasına girdi.

Doktorları şaşkına çeviren nadir vaka! Kardeşlerini karnında taşımış... Dünyada yalnızca 200 kişide görülüyor

BEBEĞİN KARNINDAN İKİ FETÜS ÇIKTI

Hindistan'da 1 Şubat'ta doğan sağlıklı bir erkek bebeğin karnında gelişimini tamamlayamayan iki fetüs tespit edildi. Doktorlar, nadir görülen bu durumu fark ettikten sonra başarılı bir operasyonla fetüsleri bebeğin vücudundan çıkardı.

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Doktorları şaşkına çeviren nadir vaka! Kardeşlerini karnında taşımış... Dünyada yalnızca 200 kişide görülüyor

Taramayı gerçekleştiren Dr. Prasad Agarwal, "Normal şekilde büyüyen bir bebeğin karnında fetüs benzeri bir yapı gördüm. Bu, dünyada çok az rastlanan vakalardan biri" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Doktorları şaşkına çeviren nadir vaka! Kardeşlerini karnında taşımış... Dünyada yalnızca 200 kişide görülüyor

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bebeğin içinde bulunan fetüslerin gelişimini tamamlayamadığı ve yaşama şanslarının olmadığı ifade edildi.

Doktorları şaşkına çeviren nadir vaka! Kardeşlerini karnında taşımış... Dünyada yalnızca 200 kişide görülüyor

FETUS İN FETUS NEDİR?

"Fetus in fetu", son derece nadir görülen bir tıbbi anomalidir. Bu durumda, bir fetüs anne karnında gelişirken, özdeş ikizi veya ikizleri tam olarak ayrılmaz ve onun içinde büyümeye devam eder. Genellikle gelişimini tamamlayamayan bu fetüs, konakçı fetüsün içinde parazitik bir şekilde varlığını sürdürür.

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