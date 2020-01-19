Doktorları şoke eden olay! Karnındaki şişlik rahatsız etmeye başlayınca hastaneye gitti... Sizin de başınıza gelebilir!

YUMURTALIKTA YAKLAŞIK 40 CM'LİK BİR KİTLE GÖRÜLDÜ

Operasyonu gerçekleştiren doktor şunları söyledi : "Ultrasonda sağ yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 40 cm'lik dev bir kitle gördük. Yumurtalık kitleleri 10 cm üzerinde olduğunda kanser ihtimali artar. Buna ek olarak bu kitlenin patlayıp batın içine açılarak hastayı peritonit ve şok tablosuna sokma ihtimali de vardı. Bundan dolayı acil ameliyat kararı aldık."

KİTLE HASTAYA ZARAR VERMEDEN ALINDI

Operasyon öncesi hazırlıklar tamamlanarak Dürdane Tosun Ankara'da özel bir hastanede ameliyata alındı. Bu ameliyatla kitleyi alan doktor, "Kitleyi yapıştığı çevre dokulardan nazikçe ayırdık. Patlatmadan ve çevresindeki organlara zarar vermeden çıkarttık." dedi. Doktor, Dürdane Tosun'dan alınan kitlenin 6.8 kg ağırlığında ve 45 cm boyutunda olduğunu belirtti.