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Doktorları şoke eden olay! Karnındaki şişlik rahatsız etmeye başlayınca hastaneye gitti... Sizin de başınıza gelebilir!

Tek başına yaşayan bir şahıs yaşadığı fiziki bir rahatsızlık nedeniyle bir süredir zorluk çekiyordu. Bir süre bu sorunla yaşamaya çalışan hasta, ensesindeki şişkinlik ve ele gelen bir kitle nedeni ile doktora gitti. Gittiği hastanede ultrasona girmesi istendi. Yapılan muayene ve test sonuçları doktoru ve hastayı şoke etti. Herkesin başına gelebilen ancak nadir rastlanan olay saniye saniye kayıt altına alındı. Neredeyse 40 cm'e yaklaşan ve görüntüsü dehşete düşüren olay ile ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.01.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 22:07
Doktorları şoke eden olay! Karnındaki şişlik rahatsız etmeye başlayınca hastaneye gitti... Sizin de başınıza gelebilir!

Akıllara durgunluk veren olayın başlangıcı çok öncesine dayanıyor. Orta yaşlarda bir hasta, ensesindeki şişlikle uzun süre yaşadı. Ancak rahatsız edecek boyutlara geldiğinde doktora başvurmaya karar verdi. Hastaneye gittiğinde muayene olan şahsın ensesinde dev bir yarıçapa sahip kitle çıkarıldı. İşte saniye saniye ameliyathanede yaşananlar...

Doktorları şoke eden olay! Karnındaki şişlik rahatsız etmeye başlayınca hastaneye gitti... Sizin de başınıza gelebilir!

BENZER OLAY ANKARA'DA YAŞANDI!

Ankara'da da dürdane Tosun isimli bir vatandaşl benze bir sorun yaşadı. Daha önce Dürdane Tosun çeşitli nedenlerle karnından 5 defa ameliyat olmuş rahim dokusu da daha önceki yıllarda alınmıştı. Muayeneler sonrasında tespit edilen 6.8 kilogramlık dev kitle için Dürdane Tosun ameliyat edildi.

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Doktorları şoke eden olay! Karnındaki şişlik rahatsız etmeye başlayınca hastaneye gitti... Sizin de başınıza gelebilir!

YUMURTALIKTA YAKLAŞIK 40 CM'LİK BİR KİTLE GÖRÜLDÜ

Operasyonu gerçekleştiren doktor şunları söyledi : "Ultrasonda sağ yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 40 cm'lik dev bir kitle gördük. Yumurtalık kitleleri 10 cm üzerinde olduğunda kanser ihtimali artar. Buna ek olarak bu kitlenin patlayıp batın içine açılarak hastayı peritonit ve şok tablosuna sokma ihtimali de vardı. Bundan dolayı acil ameliyat kararı aldık."

KİTLE HASTAYA ZARAR VERMEDEN ALINDI

Operasyon öncesi hazırlıklar tamamlanarak Dürdane Tosun Ankara'da özel bir hastanede ameliyata alındı. Bu ameliyatla kitleyi alan doktor, "Kitleyi yapıştığı çevre dokulardan nazikçe ayırdık. Patlatmadan ve çevresindeki organlara zarar vermeden çıkarttık." dedi. Doktor, Dürdane Tosun'dan alınan kitlenin 6.8 kg ağırlığında ve 45 cm boyutunda olduğunu belirtti.

Doktorları şoke eden olay! Karnındaki şişlik rahatsız etmeye başlayınca hastaneye gitti... Sizin de başınıza gelebilir!

ABD'li ünlü bir doktor sık sık kitle operasyonlarıyla gündeme geliyor. İşte bunlardan birinde boynunda yıllarca giderek büyüyen kitleyi aldırmak siteyen bir adam. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Doktorları şoke eden olay! Karnındaki şişlik rahatsız etmeye başlayınca hastaneye gitti... Sizin de başınıza gelebilir!
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Doktorları şoke eden olay! Karnındaki şişlik rahatsız etmeye başlayınca hastaneye gitti... Sizin de başınıza gelebilir!
Doktorları şoke eden olay! Karnındaki şişlik rahatsız etmeye başlayınca hastaneye gitti... Sizin de başınıza gelebilir!
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